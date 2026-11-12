Las lluvias de Bruna y Charles dejan los embalses de Sevilla con agua para cuatro años aunque no vuelva a llover

Sevilla tiene garantizado el abastecimiento de agua durante los próximos cuatro años incluso en el supuesto de que no volviera a llover. Los embalses que suministran a la capital y su área metropolitana almacenan actualmente 485,59 hectómetros cúbicos, lo que representa el 75,8% de su capacidad.

Unas reservas que han experimentado un nuevo impulso tras el paso de las borrascas Bruna y Charles, que han dejado importantes precipitaciones en las últimas 24 horas.

Según los datos de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa), las lluvias han permitido incorporar 17 hectómetros cúbicos a los embalses. Se trata de una cantidad equivalente a más de 50 días de consumo de agua en Sevilla y los municipios de su área de influencia.

Las precipitaciones han dejado registros desiguales en los distintos puntos del ámbito de Emasesa. La estación de La Minilla ha contabilizado el mayor acumulado, con 73,8 litros por metro cuadrado, mientras que en Sevilla capital el registro más elevado se ha alcanzado en Tablada, con 55,25 litros por metro cuadrado.

Aunque las lluvias fueron generalmente débiles o moderadas, durante algunos momentos de la tarde adquirieron mayor intensidad y exigieron un esfuerzo adicional a determinadas infraestructuras de drenaje y saneamiento.

Alameda y Kansas City

Precisamente, los depósitos de retención de aguas pluviales de la ciudad tuvieron que asumir buena parte del agua acumulada durante el episodio. El de la Alameda de Hércules llegó a completar el 100% de su capacidad, mientras que el de Kansas City alcanzó el 78,6%.

Ambas instalaciones se encuentran actualmente en proceso de vaciado controlado para recuperar espacio de almacenamiento de cara a posibles nuevos episodios de lluvia. Su función es retener temporalmente parte del agua que circula por la red y evitar que se produzca una sobrecarga del sistema de saneamiento.

Emasesa continúa supervisando la situación desde su Centro de Control Operativo. La evolución favorable de las condiciones meteorológicas permitiría desactivar durante la mañana el nivel operativo 1 del Plan de Emergencia por Lluvia, siempre que se mantengan las previsiones.

Para las próximas 48 horas se esperan precipitaciones débiles en Sevilla, con máximos horarios de alrededor de 0,5 litros por metro cuadrado y acumulados inferiores a un litro en periodos de 12 horas.