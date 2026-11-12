Las anotaciones de Colón y su hijo en los márgenes del Libro de Marco Polo de la Biblioteca Colombina. Cedida

La Catedral de Sevilla incorpora veinte facsímiles del libro de Marco Polo anotado por Cristóbal Colón

El Cabildo de la Catedral de Sevilla ha incorporado a sus fondos 20 ejemplares de una nueva edición facsimilar del libro de viajes de Marco Polo que perteneció a Cristóbal Colón y que conserva anotaciones manuscritas del navegante.

La donación, realizada por el Instituto de Estudios de Macao de la Universidad Jinan, se ha formalizado durante un acto celebrado en la Sala Noble de la Biblioteca Capitular Colombina, donde se ha mostrado el ejemplar original.

El libro conservado en la Catedral es un incunable -un volumen impreso antes de 1501- que contiene una traducción latina del relato de Marco Polo.

Fue impreso en Gouda, en los actuales Países Bajos, por Gerardus Leeu entre 1483 y junio de 1484. Perteneció a Cristóbal Colón y pasó posteriormente a la biblioteca de su hijo Hernando, cuyos fondos se incorporaron a la Catedral de Sevilla en 1552.

El interés histórico del ejemplar reside especialmente en las anotaciones que Colón dejó escritas en sus márgenes. En ellas señaló referencias a distancias entre territorios, rutas de navegación y riquezas de Oriente, como el oro, las especias y las piedras preciosas.

En una de las páginas, concretamente en el capítulo 46 del libro, dedicado a la provincia de Camul, aparecen tres anotaciones manuscritas atribuidas a tres personas diferentes: una mano anónima, Cristóbal Colón y su hijo Hernando Colón.

Las anotaciones permiten conocer algunos de los aspectos que llamaron la atención de quienes leyeron y estudiaron esta obra. En concreto, sus traducciones son las siguientes: "Provincia de Camul, provincia de Tanguth", escrita por una mano anónima.

Otra anotación es la de Cristóbal Colón señalando "abundancia de alimentos" y otra de Hernando Colón diciendo "Manera admirable de hospedar a los extranjeros".

Es un ejemplo concreto del valor histórico del ejemplar que conserva la Catedral, ya que permite observar las anotaciones de Cristóbal Colón y de su hijo Hernando sobre las descripciones geográficas y las costumbres recogidas por Marco Polo.

Estas notas permiten conocer qué información buscaba el navegante en el relato de Marco Polo y constituyen un testimonio directo de sus lecturas sobre Asia.

Durante su intervención, Ye Nong, catedrático y director del Instituto de Estudios de Macao de la Universidad Jinan, ha explicado la importancia de las anotaciones que se conservan en el ejemplar.

Según ha señalado, Colón y los demás lectores dejaron constancia de su interés por los lugares de origen de productos como el oro, la porcelana, las especias, las perlas y la seda, así como por las referencias a puertos, islas, corrientes marinas y rutas de navegación.

«No son huellas casuales de lectura. Son, más bien, el rastro intelectual de un navegante que buscaba la ruta hacia Oriente», ha afirmado Ye Nong.

El relato de Marco Polo difundió en Europa noticias sobre territorios asiáticos, sus ciudades y rutas comerciales. En el ejemplar conservado en Sevilla, las anotaciones permiten seguir parte de la lectura que hizo Cristóbal Colón y conocer los aspectos geográficos y económicos que captaron su atención.

Ye Nong ha recordado también la relación entre las descripciones de Oriente contenidas en el libro y el interés de los navegantes europeos por alcanzar aquellas tierras.

El volumen conserva, además, anotaciones de Hernando Colón. Los estudios paleográficos han permitido identificar ambas escrituras, mientras que la atribución de otras notas continúa siendo objeto de investigación.

La publicación presentada en Sevilla reproduce el ejemplar conservado en la Biblioteca Colombina y ofrece el texto latino acompañado de traducciones al español y al chino. Incorpora, además, un trabajo de identificación, transcripción y traducción de las anotaciones marginales.

Según la documentación editorial, la edición recoge 464 glosas de distintas manos. Fue publicada en 2025 dentro de la colección científica «La Ruta Marítima de la Seda», vinculada a la Universidad Jinan.

Ye Nong ha destacado el trabajo realizado para ofrecer, por primera vez, una traducción íntegra al chino de estas anotaciones.

La publicación permite a los investigadores de lengua china acceder directamente al contenido de las glosas y relacionarlas con los pasajes del libro original.

Para el director del Instituto de Estudios de Macao, esta edición supone un nuevo avance en la colaboración académica entre investigadores chinos y españoles.

En su intervención ha explicado que el proyecto ha requerido trabajos de revisión del texto latino, traducción de las anotaciones y coordinación con la Biblioteca Capitular Colombina.

La iniciativa ha contado con la participación de investigadores de ambas instituciones, entre ellos José Luis Caño Ortigosa, profesor de la Universidad de Cádiz, y con la aportación de especialistas en los textos colombinos, como Juan Gil.

El proyecto comenzó a desarrollarse en noviembre de 2023, cuando se iniciaron los contactos para estudiar la viabilidad de una nueva reproducción del libro.

La colaboración quedó formalizada el 25 de febrero de 2025 mediante la firma de un acuerdo de intención y un plan de cooperación editorial.

José Luis García de la Mata, canónigo bibliotecario y archivero de la Catedral de Sevilla, ha agradecido la entrega de los veinte ejemplares y el trabajo desarrollado por las instituciones y los investigadores participantes.

En sus palabras de clausura ha destacado que la nueva edición permite acercarse a los intereses intelectuales de Cristóbal Colón y estudiar el papel que desempeñaron sus lecturas sobre Oriente.

«Estos ejemplares tendrán un lugar especial en nuestra Biblioteca», ha señalado García de la Mata, quien ha destacado que la publicación podrá ser consultada por investigadores interesados en la figura de Colón, los viajes de Marco Polo y las relaciones históricas entre Oriente y Occidente.

El canónigo bibliotecario ha recordado que con la presentación de la edición y la entrega de los ejemplares se da por concluido el acuerdo de intención y el plan de cooperación editorial suscritos para desarrollar el proyecto.

Los veinte facsímiles pasarán a formar parte del fondo documental previsto en el convenio. El libro original continuará custodiado por la Catedral de Sevilla, que mantiene los derechos sobre sus imágenes y la capacidad de autorizar futuras reproducciones.

La Biblioteca Colombina procede del conjunto de libros reunido por Hernando Colón durante sus viajes y adquisiciones por Europa. Su proyecto consistía en formar una biblioteca de amplios conocimientos y desarrollar sistemas que permitieran organizar sus fondos.

Actualmente conserva unos 6.000 ejemplares, entre ellos 940 incunables y cerca de un millar de manuscritos, según los datos de la web oficial de la Catedral.

La colección continúa siendo objeto de estudio por investigadores interesados en la historia del libro y la circulación del conocimiento. Entre sus volúmenes se encuentra el ejemplar de Marco Polo presentado durante el acto, cuyas anotaciones permiten conocer de primera mano una parte de las lecturas de Cristóbal Colón.