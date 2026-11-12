Imagen del Puente de Triana con la pancarta de la huelga general caída a causa del viento. E.P.

La borrasca Charles deja medio centenar de incidencias en la provincia de Sevilla, la mayoría de ellas por viento

La borrasca Charles ha dejado en la provincia de Sevilla medio centenar de incidencias registradas al servicio de Emergencias 112, la mayoría de ellas por viento.

Desde las 12:00 horas del mediodía, la provincia se encontraba en alerta naranja por viento y lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronosticaba vientos de hasta 90 km/h y un acumulado de más de 80 litros de agua en apenas 12 horas.

El temporal fue empeorando con el paso de la jornada, y a primera hora de la tarde la ciudad de Sevilla se encontraba prácticamente a oscuras cubierta por una cortina de agua que hacía difícil no solo la conducción, también deambular por las calles.

Tal fue la situación, que la manifestación convocada en la capital andaluza con motivo de la huelga general quedó oficialmente suspendida.

Sin embargo, el protagonista de la jornada ha sido el viento. Fuentes del 112 informaron a este periódico de que "el viento constante ha sido el causante de muchos más incidentes que el agua".

A primera hora de la tarde, el centro de emergencias ya había recibido más de una treintena de avisos por rotura y caída de ramas de árboles, de las cuales algunas habían impactado directamente contra coches. Eso sí, "no se ha registrado ningún herido".

Asimismo, el 112 también notificó incidencias por riesgo de desprendimiento de cornisas.

El agua, por su parte, dejó "balsas de agua" y varias "calles anegadas".

La alerta naranja se mantuvo activada hasta las 23:00 horas del miércoles, momento en el que la Aemet ya pronosticaba una mejora del ambiente atmosférico.

Bruna continúa

No obstante, pese al paso de Charles, la borrasca Bruna, que empezó a dejarse notar el pasado domingo con algunas lluvias, continuará en la provincia al menos hasta el 14 de noviembre.

Así lo confirmaron fuentes de Aemet a EL ESPAÑOL. Estas insistieron en que, pese a la fuerza con la que Charles entraría en la provincia, se marcharía rápido, dando de nuevo protagonismo a Bruna.

Las lluvias se dilatarán, por tanto, en el tiempo, aunque sin alertas visibles.

Las temperaturas no sufrirán grandes cambios. Las máximas continuarán situándose en torno a los 23 grados de media, mientras que las mínimas se resisten a bajar de los 14 grados.

Embalses a más del 70%

Las lluvias registradas este miércoles dejaron hasta 39 litros por metro cuadrado en la estación de Tamarguillo, en Sevilla, y 76,4 litros en Aracena.

Las precipitaciones también elevaron las reservas de los embalses gestionados por Emasesa hasta los 468,47 hectómetros cúbicos, el 73,1% de su capacidad total.

La primera estimación de las aportaciones de agua derivadas del episodio se situó en torno a los tres hectómetros cúbicos.

Durante la jornada, la empresa metropolitana recibió y atendió 75 avisos relacionados con las lluvias, 65 de ellos en Sevilla capital, sin que quedara ninguno pendiente de resolución. El Plantinar-El Juncal y Las Lumbreras-Hacienda San Antonio fueron las zonas con más incidencias, con cuatro avisos cada una.

Las precipitaciones, de carácter moderado y tormentoso especialmente durante la tarde, obligaron a poner en funcionamiento los diez grupos de bombeo de Tamarguillo y cinco de los seis disponibles en Guadaíra.

También se activaron instalaciones de la zona norte y se realizaron maniobras en Los Remedios y San Jerónimo para facilitar la evacuación de los caudales. Los depósitos de retención tuvieron una ocupación limitada y el de Kansas City alcanzó el 17% de su capacidad.

Ante el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Emasesa activó el Nivel Operativo 1 de su Plan de Emergencia por lluvias y desplegó un dispositivo especial para atender posibles incidencias en Sevilla y su área metropolitana.

El operativo contó con 55 trabajadores, 27 máquinas y seis capataces de saneamiento, distribuidos entre las 16 Zonas de Emergencia de Actuaciones de Saneamiento (ZEAS).

Además, la empresa reforzó los turnos de trabajo durante la madrugada y los medios técnicos de coordinación y planificación para garantizar la capacidad de respuesta ante un posible aumento de las incidencias.