Imagen del incendio de la fábrica de queso en Castilleja del Campo Diputación de Sevilla

Más de 40 bomberos movilizados por un incendio en una fábrica de quesos en Castilleja del Campo

Más de 40 bomberos se han movilizado por un incendio en una fábrica de quesos en Castilleja del Campo.

Las naves se ubican junto a la A-49, desde donde es visible una gran columna de humo.

El operativo ha activado a agentes de más de diez parques de la provincia para intervenir en este incendio de tipo industrial a las 14:26 horas tras recibir el aviso simultáneo por parte de la alcaldía del municipio y del servicio de emergencias 112 Andalucía alertando del siniestro.

Además, el complejo industrial está compuesto por entre cinco y seis naves con una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados, sin que se hayan registrado daños personales.

Ante la magnitud del siniestro, el operativo se ha ampliado hasta desplegar un dispositivo que supera ya los 40 bomberos de 10 parques y tres mandos operativos, que están empleando tres vehículos de altura, un vehículo de riesgo químico, cinco vehículos autobomba (BUP/BNP/BRP) y un vehículo nodriza, entre otros.

La intervención continúa activa, centrándose los trabajos en el control del perímetro y el aseguramiento de las instalaciones anexas para evitar la propagación de las llamas, además de que cuenta con el apoyo de Guardia Civil y Policía Local, que han perimetrado toda la zona.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recomendado que aquellos que estén cerca de la zona cierren puertas y ventanas, a fin de evitar inhalar el humo.