Suspenden la manifestación principal de la huelga general en Sevilla por las condiciones meteorológicas adversas

Los sindicatos han comunicado la suspensión de la manifestación convocada para esta tarde en Sevilla, a las 18.00 horas, con motivo de la huelga general del 11 de noviembre, debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la provincia.

La manifestación queda suspendida como medida de prevención y responsabilidad con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas que tenían previsto participar en ella.

Los sindicatos han considerado que, ante las actuales circunstancias meteorológicas, la protección de la integridad de trabajadores, trabajadoras, delegados, delegadas y ciudadanía debe ser la máxima prioridad, evitando cualquier situación que pueda suponer un riesgo para las personas participantes.

No obstante, las organizaciones sindicales han dejado claro que la suspensión de la manifestación no supone, en ningún caso, una renuncia a las reivindicaciones que han motivado la convocatoria de la huelga general.

Han insistido en la idea de la defensa de unos salarios dignos, la recuperación del poder adquisitivo, el acceso a una vivienda asequible, el desbloqueo de la negociación colectiva y la mejora de los servicios públicos, demandas fundamentales de la clase trabajadora.

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado aviso naranja por vientos en la provincia de Sevilla y aviso amarillo ante la llegada de la borrasca Charles que también está afectando a otros puntos de Andalucía como Huelva y Cádiz.