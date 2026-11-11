Gente deambula bajo la lluvia por las calles del centro de Sevilla. E.P.

Las lluvias dejan hasta 39 litros por metro cuadrado en Sevilla y elevan los embalses a más del 70% de su capacidad

Las últimas precipitaciones registradas en Sevilla y su entorno han dejado acumulaciones de hasta 39 litros por metro cuadrado en la estación de Tamarguillo durante las últimas 24 horas, lo que ha elevado el nivel de los embalses por encima del 70%.

En el conjunto de los puntos de medición vinculados a los embalses gestionados por Emasesa, el registro más elevado se ha producido en Aracena, con 76,4 litros por metro cuadrado.

Las lluvias también han contribuido a incrementar las reservas de agua, que se sitúan en 468,47 hectómetros cúbicos, el 73,1% de la capacidad total de los embalses.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Sevilla, la empresa metropolitana de aguas ha recibido y atendido 75 avisos relacionados con las precipitaciones durante el episodio, de los cuales 65 corresponden a la capital hispalense. Ninguno de ellos permanecía pendiente de resolución a primera hora de este miércoles.

Entre las zonas de Sevilla que han concentrado más incidencias figuran El Plantinar-El Juncal y Las Lumbreras-Hacienda San Antonio, con cuatro avisos cada una.

A continuación se encuentran Centro Suroeste, San Bernardo, Nervión Este, Los Pájaros, Ciudad Jardín y El Porvenir-La Estrella-Tabladilla, donde se han contabilizado tres incidencias en cada área.

La red de saneamiento y las estaciones de bombeo han tenido que adaptar su funcionamiento al volumen de agua recogido, especialmente durante las precipitaciones moderadas y tormentosas de la tarde.

En la estación de bombeo de Tamarguillo llegaron a funcionar al mismo tiempo sus diez grupos de bombeo, mientras que en Guadaíra se activaron cinco de los seis disponibles. También entraron en servicio las instalaciones de la zona norte.

En Los Remedios se recurrió al funcionamiento en modo pluvial por gravedad para facilitar la evacuación del agua hacia el río y reducir el caudal que llegaba a la estación depuradora de aguas residuales de Tablada. Por su parte, en San Jerónimo se realizaron distintas maniobras para gestionar el volumen de agua acumulado.

Los depósitos de retención de aguas pluviales registraron una ocupación limitada. El mayor volumen de entrada se produjo en el depósito de Kansas City, que llegó al 17% de su capacidad. No obstante, a primera hora de este miércoles todos estos espacios se encontraban ya vacíos.

Las reservas alcanzan el 73,1%

Las lluvias también han dejado nuevas aportaciones a los embalses que abastecen a Sevilla y su área metropolitana. Además de los 76,4 litros por metro cuadrado registrados en Aracena, las estaciones de medición contabilizaron 22,9 litros en Melonares, 18,63 en Zufre, 16,7 en Gergal y 6,3 en Minilla.

La primera estimación de Emasesa sitúa en torno a tres hectómetros cúbicos las aportaciones generadas por este episodio de precipitaciones, aunque la cifra todavía está pendiente de confirmación con los datos definitivos.

Emasesa refuerza sus equipos

Ante la previsión de nuevas precipitaciones y el aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Emasesa ha puesto en marcha el Nivel Operativo 1 de su Plan de Emergencia por lluvias.

La medida contempla un refuerzo preventivo de los recursos humanos y técnicos para responder a posibles incidencias en Sevilla y los municipios de su área metropolitana.

El dispositivo cuenta con 55 operarios y 27 máquinas, además de seis capataces de saneamiento y personal técnico encargado de coordinar las actuaciones.

De los recursos disponibles, 33 trabajadores y 16 máquinas pertenecen a los equipos propios de la empresa, mientras que otros 22 operarios y once máquinas corresponden a medios externos.

Los equipos se distribuirán estratégicamente entre las 16 Zonas de Emergencia de Actuaciones de Saneamiento (ZEAS), con posibilidad de trasladarse de unas áreas a otras en función de dónde se concentren las incidencias.

El objetivo es reducir los tiempos de respuesta ante posibles acumulaciones de agua y problemas en la red de saneamiento.

El refuerzo también contempla cambios en la organización de los turnos para mantener la capacidad de intervención durante la madrugada. En concreto, el capataz y dos equipos del turno de noche prolongarán su jornada hasta las 3.00 horas, cuando se incorporarán anticipadamente el capataz y otros dos equipos del turno de mañana.

Además, la empresa metropolitana ha ampliado los medios destinados a la planificación y coordinación durante la tarde y la noche, ante la posibilidad de que aumente el número de avisos.

El personal técnico de las redes de saneamiento permanecerá disponible para supervisar las actuaciones y organizar las intervenciones necesarias.

El operativo se mantendrá activo y adaptará sus recursos a la evolución de las precipitaciones y a las incidencias que puedan producirse en los distintos puntos de Sevilla y su área metropolitana.