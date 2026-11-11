La huelga general pincha en el centro de Sevilla: abren casi todos los comercios entre pocos piquetes

La huelga general pincha en el Centro de Sevilla con la apertura de todos los comercios y con el "miedo" de los avisos naranjas por la borrasca Charles.

Tan solo se ha podido ver un piquete informativo en la plaza del Duque, en la puerta de El Corte Inglés y delante de las tiendas de Zara y Punto Roma.

Los trabajadores del entorno han acudido a sus puestos de trabajo, los servicios de distribución están repartiendo a los bares y restaurantes en calles como Laraña e Imagen y la gente desayuna con total normalidad en las cafeterías.

Sí que se ha notado una fuerte presencia policial con varios coches patrulla y furgones.

Asimismo, según los datos recopilados por la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME) durante las primeras horas de la jornada, la huelga general convocada este miércoles ha tenido un seguimiento inferior al 10% entre los trabajadores del sector del metal de la provincia de Sevilla,

El paro ha contado con una participación reducida tanto en Sevilla capital como en su área metropolitana y en el resto de la provincia.

De acuerdo con la patronal, la actividad de las empresas de la industria, el comercio y los servicios del metal se ha mantenido, en términos generales, dentro de la normalidad, sin que la convocatoria haya sido secundada mayoritariamente por las plantillas.

El sector del metal tiene un peso importante en la economía provincial, con más de 9.000 empresas y alrededor de 88.000 trabajadores, según las cifras aportadas por FEDEME.

La federación empresarial ha reconocido la legitimidad del derecho de huelga como herramienta de reivindicación de los trabajadores, aunque considera que la escasa participación refleja el limitado respaldo a la convocatoria.

De la misma forma, sostiene que el paro ha estado precedido por una intensa campaña de movilización sindical y por planteamientos que califica de carácter eminentemente político.