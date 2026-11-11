Guía para no perderse ante la huelga general en Sevilla: servicios mínimos, manifestaciones y horarios

Manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda el 3 de octubre de 2026 en Madrid. Europa Press

Sevilla, junto al resto de España, vive este miércoles 11 de noviembre una nueva huelga general después de 14 años.

La última gran huelga se vivió en 2012 al Gobierno presidido por Mariano Rajoy por los recortes que se estaban produciendo en los presupuestos.

Luego, han venido otro tipo de huelgas como la del 8 de marzo de 2018, el día de la Mujer; y otras dos más por cuestiones de la guerra entre Israel y Hamás.

La defensa de los salarios, el acceso a una vivienda digna y el refuerzo de los servicios públicos serán las reivindicaciones comunes de las marchas del 11N.

Una parte fundamental de la huelga serán los servicios mínimos que se encontrarán los ciudadanos cuando vayan a diversos lugares o a solicitar algún servicio.

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de los servicios mínimos que serán los siguientes: Lipasam tendrá el 13 % del total de las personas adscritas a los tres turnos de trabajo durante la jornada; Mercasevilla estará al 32 % de su funcionamiento mientras que Tussam mantendrá el 60 % del servicio habitual.

Por su parte, Emasesa va a establecer un dispositivo de, al menos cinco, equipos de intervención durante toda la jornada para atender averías e incidencias que puedan afectar a los servicios esenciales.

A estos recursos se suma, un dispositivo específico de planificación compuesto por cuatro puestos distribuidos entre los diferentes turnos: dos de mañana, uno de tarde y uno de noche.

Esta planificación, según el Ayuntamiento, persigue mantener los recursos necesarios para responder ante incidencias y preservar la continuidad de los servicios esenciales, reduciendo durante la huelga aquellas actividades ordinarias que puedan ser pospuestas.

El dispositivo podrá además adaptarse ante circunstancias excepcionales que puedan afectar a la prestación del servicio. En particular, si se produjera una alerta meteorológica o una previsión de lluvias que aconsejara incrementar la capacidad de respuesta, podrán reforzarse los medios destinados al saneamiento.

La agenda del día comenzó con los responsables de CCOO y UGT en Andalucía, Nuria López y Oskar Martín, y sus homólogos en Sevilla, Carlos Aristu y Juan Bautista Ginés, en el piquete de Mercasevilla y este miércoles a las 6:30 horas en el de Lipasam, en el polígono La Negrilla.

Por su parte, UGT ha realizado comparecencias a las 6:00 horas en la estación de autobuses de Plaza de Armas, a las 7:00 horas en Aerópolis y a las 8:00 horas ante la Consejería de Justicia, en la Plaza de la Gavidia.

A las 10:30 horas, habrá una marcha con salidas desde la Diputación de Sevilla y la Pasarela del Prado. A las 12:00 horas, el Sindicato de Inquilinas se sumará en la Alameda de Hércules a la movilización por la educación pública con final previsto a las 14,00 horas en la plaza de la Encarnación.

La manifestación de la tarde saldrá a las 18:00 horas de la glorieta del Cid en el entorno del Prado de San Sebastián. Pasará por Menéndez Pelayo, Recaredo, Puñonrostro, Juan de Mesa, Almirante Apodaca e Imagen hasta las Setas de la Encarnación. CCOO se desplazará al punto de salida desde su sede en la avenida de la Raza a las 17:00 horas.

Para la marcha de la tarde, la columna de Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca saldrá a las 14:30 horas de la calle Donantes de Sangre hacia Cerro-Amate. La de Macarena Norte partirá a las 15:30 horas del Carrefour de Ronda Urbana Norte y se unirá a la de Macarena Sur a las 16:30 horas en la plaza Divina Pastora de Capuchinos. La de San Pablo-Santa Justa saldrá a las 16:00 horas del polideportivo San Pablo.

A las 16:30 horas saldrán también las columnas de Cerro-Amate, desde el polideportivo Hytasa, y de Triana, desde la plaza San Martín de Porres. La del Casco Antiguo partirá a las 16:45 horas de la Puerta de Córdoba. Nervión se incorporará a las 17:00 horas en Ramón y Cajal y los participantes de Dos Hermanas, citados a las 16:30 horas en la plaza del Arenal, se sumarán en la estación de San Bernardo.