Un piquete de la huelga general pasa por delante de un camión de reparto de la Coca Cola. El Español

Comercios entreabiertos y bares sirviendo cafés: la huelga general se desinfla en el Centro de Sevilla

La huelga general convocada por los principales sindicatos se ha desinflado en el Centro de Sevilla porque apenas ha tenido afectación en los comercios.

La mañana y el mediodía han transcurrido con normalidad, con los servicios mínimos que se habían adoptado en empresas municipales como Tussam o Lipasam y sólo con algunos piquetes en zonas puntuales de la parte comercial del Casco Antiguo.

Ha llamado la atención de vecinos y algunos trabajadores que venían de la Puerta Osario que había más autobuses que personas en la plaza Ponce de León en torno a las nueve de la mañana.

Había algún que otro bar con la persiana por la mitad pero otros estaban funcionando con normalidad sirviendo cafés y tostadas en los soportales de la calle Imagen.

No ha parado de llover en toda la mañana y eso se nota en la acampada de las Setas de la Encarnación, lugar donde cada vez quedan menos tiendas de campaña y donde no han sabido decir a EL ESPAÑOL qué van a hacer a partir de la jornada de hoy.

Los servicios de distribución a la hostelería se han desarrollado con normalidad en la calle Laraña y a partir de la plaza de Villasís, sí se escuchaban ya algunos gritos de un piquete informativo que se encontraba en la puerta de una famosa tienda al principio de la calle Alfonso XII.

La foto era curiosa: el piquete justo enfrente del bar Duque, el cual funcionaba con normalidad, mientras que se observaba una gran presencia policial en el entorno de los grandes almacenes.

A las diez de la mañana, los miembros del piquete se han acercado a las puertas de los mencionados grandes almacenes, han realizado sus consignas y a los pocos minutos, se han marchado de nuevo.

Otro piquete, en esta ocasión de la CGT, ha cruzado vías como Sierpes y Tetuán, donde llamaba la atención que las tiendas estaban entreabiertas, con sus trabajadores en el interior, esperando a que pasaran los sindicalistas para poder levantar de nuevo las persianas y continuar con su labor.

En algunos trabajadores, se observaba cierta cara de preocupación cuando se escuchaban las consignas muy cerca de las cristaleras y las puertas a pesar de que los mensajes no iban más allá de algún grito al interior del establecimiento o de alguna pegatina que se quedaba en los cristales.

Este piquete ha llegado hasta el Ayuntamiento de Sevilla donde se ha llegado a cerrar una de las hojas de las puertas por si había algún movimiento de los sindicatos.

También, la Policía Local y la Nacional se ha colocado delante del Consistorio para que no entrasen los manifestantes.

Ha llegado a haber algún vecino que ha increpado a los sindicatos como "comedores de gambas", haciendo caso omiso los participantes del piquete.

Sí que ha habido una alta participación en la manifestación convocada por la educación pública donde han estado numerosos colectivos y que ha salido de la Alameda de Hércules al mediodía bajo una intensa lluvia.

Cuando la cabeza de la manifestación ya había llegado a la plaza de la Encarnación, aún no había salido el final de la misma del bulevar situado al norte del Centro de Sevilla.

Miles de personas han estado presentes en este acto que precede al de esta tarde, donde si el tiempo no lo impide, se unirán los grandes sindicatos en el Prado de San Sebastián para celebrar la manifestación principal de esta huelga general.