Tussam llega al mejor dato de los últimos 25 años: casi 9 millones de viajeros en octubre de 2026

Tussam llega al mejor dato de los últimos 25 años: casi 9 millones de viajeros en octubre de 2026, en concreto, más de 8.964.000 personas.

La empresa municipal de transportes estima que terminará el año con más de 90 millones de usuarios, habiendo superado ya los 48,5 millones solo en el primer semestre.

Así lo ha explicado el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, quien ha destacado que donde han observado mayor flujo de viajeros ha sido en el distrito Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca con más de un millón y medio de personas que utilizaron líneas como la TB1 o más conocida como el tranvibús o la 27 en su nuevo recorrido.

Sin embargo, la línea que cogen más personas sigue siendo la 2, la cual une la Cartuja con los distritos Macarena, San Pablo y Santa Justa hasta alcanzar Heliópolis, con más de 900.000 usuarios.

El tranvibús sigue creciendo en cuanto a pasajeros con más de 495.000 personas que se suben a este medio de transporte que conecta Sevilla Este con el Centro de Sevilla.

Tras la entrada en funcionamiento el pasado 28 de septiembre de su ampliación a la plaza del Duque, ha crecido hasta convertirse en la segunda línea de toda la red, con 495.153 viajeros en octubre.

Esto representa un incremento de más del 300 por ciento respecto al año anterior y más de un 25 por ciento en comparación con la estructura previa de la antigua línea 27.

Por su parte, la 27 con su nuevo recorrido hasta el Prado de San Sebastián ha acercado durante el mes de octubre a 240.000 personas, aumentando más de un 230 por ciento respecto a la antigua Línea Especial.

En el acumulado entre enero y octubre, Tussam contabiliza 75.737.897 viajeros, con un avance de más de 1 %, es decir, casi 800.000 viajeros más que en el mismo periodo de 2025.

Pimentel ha indicado que se viene de un ejercicio de 2024 que cerró con 86,77 millones de viajeros, un 12 % más respecto a 2023, y de un año 2025 que alcanzó los 91,09 millones de viajeros, un 5 % más respecto a 2024, marcando entonces el récord de los últimos 23 años.