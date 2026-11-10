Sevilla, en alerta naranja este miércoles por la borrasca Charles: dejará 80 litros en 12 horas y fuertes vientos

La inestabilidad ha llegado a la provincia de Sevilla y, como ya ocurrió el pasado año, lo ha hecho a lo grande. Después de un inicio de otoño con temperaturas veraniegas, la lluvia ha llegado para quedarse de la mano de dos borrascas: Bruna y Charles. La segunda dejará hasta 80 litros acumulados en 12 horas y fuertes vientos.

Las lluvias comenzaron el pasado domingo de forma débil, aunque en la madrugada del lunes se hicieron notar de forma notable. Esta borrasca es Bruna. "Está asentada en el noroeste de Galicia, pero llega hasta Andalucía porque es muy extensa", explica a este periódico Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía.

Sin embargo, y aunque Bruna promete hacer acto de presencia hasta, máximo, el sábado 14 de noviembre, la borrasca que realmente preocupa es Charles, ya que comparte características con Bernard, el fenómeno meteorológico que el pasado octubre arrasó con la provincia de Sevilla.

"Esta borrasca está en el Atlántico y viene hacia el golfo de Cádiz, por lo que va a tener impacto en Andalucía mañana -11 de noviembre- a partir de mediodía", informa Del Pino a EL ESPAÑOL.

La borrasca Charles se está formando en la zona subtropical, lo que hace que traiga "más humedad y más energía".

Esto se traduce en "fuertes vientos y lluvia, sobre todo en la sierra norte de Sevilla". Sin embargo, apunta a que, en efecto, "toda la provincia está en nivel naranja" con la previsión de que puede acumularse hasta 80 litros en apenas 12 horas.

El lado positivo de esta borrasca en apariencia más fuerte es que "pasará en el día de mañana". Es decir, se alejará rápido. "Se parece un poco a Bernard", reconoce el experto en meteorología, "pero no es exactamente igual".

La diferencia radica en que no entrará por el mismo sitio "ni pasará tan cerca como lo hizo Bernard". Charles llega "algo más hacia el oeste", aunque el meteorólogo insiste en que dejará "vientos intensos y sostenidos que pueden tener impacto en el arbolado".

Otra novedad de Charles, según Del Pino, es que puede llegar a dejar tornados por el litoral atlántico y mediterráneo. Aunque el especialista insiste en que sería algo "muy puntual" y que el resto de Andalucía solo se mantiene en nivel amarillo.

No obstante, tras el paso de Charles, Bruna seguirá haciendo acto de presencia hasta el sábado. Si bien las lluvias y los vientos no serán tan intensos, las precipitaciones serán persistentes, por lo que los sevillanos no podrán desprenderse del paraguas en toda la semana.

Temperaturas

Eso sí, pese a las lluvias, parece que las temperaturas máximas no van a sufrir grandes cambios, y es que después de una semana de abundante agua las máximas seguirán rondando los 24 grados, lo que propicia la sensación de bochorno que tan presente está en esta semana.

Las mínimas tampoco sufrirán grandes cambios, ya que oscilarán entre los 14 y los 12 grados, no llegando a producirse una bajada significativa como la que sí se apreció en alguna madrugada de la pasada semana.