Imagen de archivo de la decoración navideña de la Plaza de San Francisco. E.P.

Más de 9M de luces, música en directo y un gran espectáculo: todos los planes para vivir la Navidad de Sevilla de 2026

Sevilla se prepara para dar la bienvenida a la Navidad. La ciudad encenderá su alumbrado el próximo viernes 27 de noviembre con un espectáculo en la Avenida de la Constitución que tendrá como protagonista a Leo García, el joven sevillano convertido en referente en la lucha contra la enfermedad de Piel de Mariposa.

El acto, que comenzará a las 17:30 horas, contará también con la actuación de Niña Pastori y la ambientación musical de Fonseka DJ.

Bajo el lema 'Y la Estrella paró aquí', la capital hispalense dará comienzo a una programación navideña que se extenderá hasta el 4 de enero de 2027.

La propuesta municipal, organizada a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), combinará música, teatro, espectáculos audiovisuales, patrimonio y actividades para todos los públicos.

Uno de los principales atractivos volverá a ser Navigalia, que regresará al río Guadalquivir con un espectáculo multimedia que mezclará proyecciones tridimensionales, pantallas de agua, láseres, iluminación y efectos especiales.

La edición de este año girará en torno a la construcción y transmisión de las tradiciones y recreará simbólicamente un Belén sevillano, con referencias a la historia, el patrimonio y el folclore de la ciudad.

La figura de Cipriana Álvarez Durán servirá como hilo conductor de una historia que conectará la tradición oral y los villancicos con los recursos audiovisuales contemporáneos.

El espectáculo podrá disfrutarse del 18 al 23 de diciembre, del 26 al 30 del mismo mes y del 2 al 4 de enero. Habrá cuatro pases diarios, a las 18:45, 19:40, 20:35 y 21:30 horas, hasta completar 56 sesiones. Las entradas tendrán un precio de tres euros.

Real Alcázar

El Real Alcázar también contará con una programación especial durante las fiestas. Entre las primeras citas destaca la tradicional exposición y venta de dulces conventuales, que se celebrará del 4 al 7 de diciembre en el Palacio Gótico, con acceso libre por el Patio de Banderas.

La música tendrá un papel destacado con la tercera edición del ciclo 'Los Embajadores de la Navidad', que reunirá a tres figuras de la lírica internacional. El tenor mexicano Javier Camarena, la soprano zaragozana Sabina Puértolas y el tenor jerezano Ismael Jordi ofrecerán varios recitales en la Sala de Embajadores.

El dúo formado por Jordi y Puértolas actuará los días 10 y 12 de diciembre, mientras que Camarena lo hará el 11 y el 13. Todos los conciertos comenzarán a las 20:00 horas y tendrán entrada gratuita.

La programación incluirá también tres actuaciones de coros de campanilleros los días 16, 17 y 23 de diciembre, además de dos zambombas navideñas el día 22, a las 18:30 y a las 20:30 horas, en el Salón de los Tapices.

A estas propuestas se sumarán la presentación de la reedición del libro 'La Boda del Emperador', de Juan de Mata y Carriazo, el 14 de diciembre, y la publicación del número 22 de la revista 'Apuntes del Alcázar', prevista para el día 21.

Ambas actividades estarán vinculadas a la conmemoración del quinto centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. Por su parte, los jardines del monumento acogerán una nueva edición de Naturaleza Encendida, inspirada este año en la ópera 'Carmen', de Bizet, entre el 30 de octubre y el 14 de marzo.

FIBES será un parque navideño

FIBES volverá a ser otro de los grandes escenarios de la Navidad sevillana con la celebración de Sevilla Xmas Park, que abrirá sus puertas del 4 de diciembre al 9 de enero de 2027.

El recinto transformará más de 50.000 metros cuadrados, repartidos entre sus tres pabellones y los espacios exteriores, en un parque que reunirá teatro, flamenco, gastronomía, atracciones y actividades sobre hielo.

Una de las principales novedades será Xtmas Ice, que contará con 1.400 metros cuadrados de superficie helada, distribuidos entre una pista para adultos de 30 por 40 metros y otra infantil de 10 por 20. La oferta se completará con un tobogán de hielo, el Tornado de Hielo y un snowpark con motos sobre hielo.

El parque desplegará su programación completa el 17 de diciembre, con el Gran Teatro como uno de sus espacios centrales. Allí se representará 'Cuento de Navidad', el clásico de Charles Dickens, bajo la dirección artística de Lope García.

También habrá espacio para las experiencias inmersivas con 'Metanavidad' y para las tradicionales zambombas con 'Xtmas con Duende', que contará con actuaciones gratuitas durante toda la temporada.

La propuesta se completará con un poblado sevillano formado por 16 jaimas gestionadas por establecimientos hosteleros de la ciudad y otras seis reservadas a entidades sociales.

Además, entre el 26 de diciembre y el 4 de enero llegará a FIBES 'Houdini, el musical', una producción que recreará la vida del célebre ilusionista e incluirá más de 20 grandes ilusiones.

El recinto también recibirá una nueva edición de Mangafest, del 5 al 7 de diciembre, con actividades relacionadas con el manga, el anime, los videojuegos, el cosplay y el K-Pop.

Música en directo

La música será otro de los grandes reclamos de la programación de FIBES. El calendario de conciertos comenzará el 5 de diciembre con 'Harry Sinfónico', un espectáculo en el que una orquesta de 30 músicos interpretará las bandas sonoras más conocidas de la saga cinematográfica.

Un día después, el 7 de diciembre, llegará 'Bublé Christmas Tribute', un homenaje al repertorio navideño de Michael Bublé, mientras que el día 8 será el turno de Sir El Tom, con un tributo a Elton John.

La agenda continuará el 11 de diciembre con dos propuestas. Por un lado, Julio Iglesias Jr. ofrecerá un espectáculo dedicado a la trayectoria musical de su padre. Por otro, Raimundo Amador regresará a los escenarios con 'De Pata Negra a Raimundo', una gira que repasará su recorrido musical y la historia de la formación que marcó el flamenco fusión.

El 12 de diciembre coincidirán el concierto de Melody y 'Jerez Flamenca Navidad', una cita que reunirá a representantes de algunas de las principales familias del flamenco jerezano, con Felipa del Moreno como artista invitada y Fernando Jiménez al baile.

El 18 de diciembre, Falete, Joana Jiménez, Esperanza Fernández y David Barrull compartirán escenario en 'Alma Flamenca', acompañados por la Coral Polifónica de Tomares y la Orquesta Sinfónica de Triana.

El espectáculo combinará flamenco, copla, poesía y música sinfónica a partir de textos y composiciones vinculados a Federico García Lorca y otros autores.

La programación incluirá además el espectáculo solidario 'La Casa de la Esperanza', organizado por la Hermandad de la Macarena y con Cantores de Híspalis como anfitriones, el 19 de diciembre.

Al día siguiente actuará la Film Symphony Orchestra con su gira 'Odisea', que repasará bandas sonoras de películas y series como 'El Señor de los Anillos', 'Star Wars', 'Juego de Tronos' o 'Interstellar'.

Los más pequeños tendrán su cita el 28 de diciembre con CantaJuego y su espectáculo 'Yo quiero ser', una propuesta musical e interactiva centrada en la imaginación y el juego.

Más de 9 millones de luces

La iluminación volverá a ser uno de los principales reclamos de las fiestas. Sevilla contará este año con más de 9,2 millones de luces led repartidas por 316 calles y plazas, doce más que en la pasada Navidad. En total, se instalarán 3.151 motivos navideños, lo que supondrá la mayor iluminación navideña de la historia de la ciudad.

La Avenida de la Constitución volverá a contar con elementos decorativos a pie de calle. En esta ocasión se instalarán 32 figuras volumétricas luminosas de 6,5 metros de altura, inspiradas en la escultura del Giraldillo, entre el Arquillo y la calle Fray Ceferino González.

También se incorporarán 17 nuevos motivos transversales inspirados en las vidrieras de la Catedral y 42 elementos sobre farolas con forma de estrellas fugaces.

En la Avenida de Roma, junto al Palacio de San Telmo, se colocará un belén luminoso compuesto por 15 figuras de entre cuatro y nueve metros de altura. La instalación incluirá el misterio, los Reyes Magos y otras siete figuras de nueva creación.

Por su parte, la Plaza de San Francisco volverá a acoger un espectáculo audiovisual mediante videomapping. La proyección, de quince minutos de duración, recorrerá la historia de la Casa Consistorial y mostrará el edificio como un organismo vivo que recuerda, se transforma y renace. Habrá seis pases diarios entre las 18:30 y las 22:15 horas.

El alumbrado llegará también a nuevas zonas de la ciudad, entre ellas la Plaza de la Alianza, Resolana, la avenida Sánchez Pizjuán-Venta de los Gatos, la avenida de la Oliva, Doctor Pedro Castro, Candelilla, Nuestra Señora de los Dolores y el Parque Cerro Amate. También se incorporarán Puerto del Suspiro, Puerto de Portalet, Puerto de Zegri y Alfonso de Orleans y Borbón.

A estas novedades se sumarán nuevos diseños en calles comerciales y espacios emblemáticos como Sierpes, Tetuán, Velázquez, Asunción, la Plaza del Salvador y los puentes de Isabel II, San Telmo y Los Remedios.

Treinta de los nuevos motivos luminosos corresponderán a los diseños ganadores del segundo concurso municipal de decoración navideña, en el que han participado escolares de entre 10 y 16 años.

La iluminación y el espectáculo de la Plaza de San Francisco estarán operativos desde el 27 de noviembre hasta el 5 de enero, ambos inclusive. El horario habitual será de 18:30 a 01:00 horas, aunque durante la Nochevieja las luces permanecerán encendidas hasta las 08:00 del 1 de enero.