El Alcázar, Artillería o Santa Clara: Sevilla destina 60 M€ para patrimonio y ‘edificios únicos’ en el mandato de Sanz

El Ayuntamiento de Sevilla ha destinado 60 millones de euros para rehabilitar los llamados ‘edificios únicos’ y patrimonio durante el mandato de José Luis Sanz.

El Real Alcázar es el monumento que más dinero ha recibido en estos tres años y medio: unos 20 millones de euros.

Así lo explicaba el regidor durante la visita a la antigua iglesia de San Laureano, en la cual se van a invertir 2'6 millones de euros en una segunda fase para recuperar un espacio que estaba abandonado en la calle Goles.

Únicamente, se había trabajado en la techumbre en 2020 durante el mandato de Juan Espadas.

San Laureano es sólo un lugar más de los numerosos sobre los que se está trabajando ya o se ha actuado en los últimos años donde destaca sobre todo el Alcázar.

Por citar algunos proyectos sufragados por la actual Ayuntamiento, están la futura sala de exposiciones en el Salón Alto del Apeadero que va a costar 2'3 millones de euros, el mantenimiento de fuentes, bancos y estanques por cuatro millones de euros o un plan de conservación de carpinterías históricas por 230.000 euros.

Con respecto al proyecto en el Salón Alto del Apeadero, se pretende rehabilitar esta estancia, el camaranchón o desván superior y la cubierta para arreglar problemas estructurales y convertir este lugar en un espacio expositivo para obras de arte, incluyendo la instalación de un ascensor.

El Salón Alto ha acogido en las últimas décadas muestras como la de los bienes muebles de la iglesia colegial del Salvador tras su restauración por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y otra de la escultora Luisa Roldán 'La Roldana'.

Otras inversiones del Ayuntamiento para la recuperación de 'espacios únicos' son 245.000 euros para una segunda fase en la Fábrica de Artillería para redactar el proyecto básico y la ejecución de la recuperación de la zona conocida como 'la catedral'.

En 2024, se pudo reabrir de nuevo parte de la antigua industria tras una primera fase donde se invirtieron más de 24 millones de euros para restaurar 10.000 metros cuadrados del recinto situado en el barrio de San Bernardo.

Para el antiguo convento de Santa Clara, se han destinado partidas presupuestarias de casi 12 millones y medio de euros para recuperar la parte sur del recinto donde se encontraban las cocinas y otras estancias.

Este enclave situado al lado de la Alameda de Hércules pertenece al Ayuntamiento desde finales de los años 90 salvo la iglesia. En una primera fase, se recuperó el claustro y el refectorio, en el final del mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín. Luego, se trabajó en el entorno de la Torre de Don Fadrique cuando fue alcalde Juan Espadas.

Otros 'edificios únicos'

También, el Ayuntamiento financió los más de tres millones de euros para restaurar el templo donde hay obras de Juan Martínez Montañés, entre otros artistas; y ahora, se está trabajando en lugares más cercanos a la calle Hombre de Piedra.

Para el monasterio de San Jerónimo, situado al norte de la capital, se pretenden destinar más de seis millones de euros para recuperar este conjunto monumental que es el símbolo del barrio que lleva su nombre.

En el barrio de la Macarena, también se están acometiendo obras en el Palacio del Pumarejo por casi ocho millones de euros para restaurar un espacio que tiene el Consistorio desde hace un cuarto de siglo y que tenía ya problemas estructurales en puntos como el patio o la planta superior.

La Torre de la Plata es otro edificio sobre el que se está trabajando en la redacción de un futuro proyecto de rehabilitación para darle uso y dar a conocer la importancia de las murallas y puertas de la ciudad de Sevilla.

Por el momento, se conoce que contaría con una inversión global de dos millones de euros cofinanciado con la Junta de Andalucía dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la administración autonómica.

El Teatro Lope de Vega abrió para la Bienal de Flamenco después de una inversión de más de diez millones de euros para restaurar un emblema del recinto de la Exposición Iberoamericana que se encontraba en mal estado.

Otro edificio que se reabrirá en los próximos meses es la Casa Cernuda, donde el Ayuntamiento ha invertido más de 1'5 millones de euros para convertir el lugar donde nació Luis Cernuda en la Casa de las Letras de Sevilla.