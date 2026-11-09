Sánchez arrancará la campaña electoral este jueves en Sevilla, la única provincia andaluza en la que ganó en 2023

El presidente del Gobierno central y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha vuelto a elegir Sevilla para arrancar formalmente su campaña electoral.

El lugar escogido es el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Fibes, donde se celebrará un acto este jueves horas antes de la tradicional pegada de carteles y donde ya podrá pedir el voto de manera oficial.

La cita será a las 19,00 horas en el auditorio del recinto de la capital sevillana. Sevilla fue la única provincia andaluza en la que ganó el PSOE en las pasadas elecciones generales de 2023, por lo que el arranque tiene un importante valor simbólico.

De hecho, el primer acto público de Sánchez tras pulsar el botón para el adelanto electoral se celebró en el Auditorio de Los del Río en Dos Hermanas, su localidad fetiche donde anunció en 2017 que pelearía por la Secretaría General de su partido, que al final acabó consiguiendo.

A aquel acto asistieron unas 4.000 personas de toda Andalucía. Fue incesante la llegada de autobuses de todas las provincias. Sin embargo, en 2008 el entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero llegó a congregar en la misma localidad a 25.000.

Por todo ello, el PSOE de Sevilla está movilizando a todas sus agrupaciones para intentar que el acto sea lo más multitudinario posible para proyectar una imagen ganadora.