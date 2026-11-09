El delegado de Derechos Sociales, José Luis García, en la presentación de la Semana de las Personas Sin Hogar. Ayuntamiento de Sevilla

Tres nuevos Centros de Alta Tolerancia y una semana de actividades para las personas sin hogar en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla celebrará del 9 al 15 de noviembre la Semana de las Personas Sin Hogar con una programación de actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía, combatir los prejuicios y dar voz a quienes han atravesado situaciones de sinhogarismo. También se han puesto en marcha tres nuevos Centros de Alta Tolerancia.

La iniciativa, presentada este lunes en el Hogar Virgen de los Reyes, reunirá durante siete días a entidades sociales, profesionales, voluntarios y personas usuarias de los distintos recursos asistenciales de la ciudad.

La programación contempla exposiciones, talleres, jornadas de puertas abiertas, encuentros de convivencia, actividades deportivas y propuestas culturales. El objetivo es acercar a la ciudadanía la realidad de las personas que viven sin hogar y favorecer su participación en los espacios públicos.

Durante el acto de presentación también se ha rendido homenaje a cuatro personas que han avanzado en sus procesos de inclusión social y a una profesional por su trayectoria en la atención a este colectivo.

El delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha aprovechado la presentación para anunciar las principales líneas de actuación municipal en este ámbito y destacar la puesta en marcha de tres nuevos Centros de Alta Tolerancia, que supondrán una inversión superior a los 6,2 millones de euros.

Según ha explicado, estos equipamientos permitirán ampliar y descentralizar la red de atención, con instalaciones adaptadas a las distintas necesidades personales y sociosanitarias de sus usuarios.

Uno de los nuevos centros estará destinado exclusivamente a mujeres en situación de sinhogarismo, una reivindicación que, según el delegado, llevaban tiempo planteando los profesionales y las entidades sociales.

El Ayuntamiento pretende ofrecer en estas instalaciones espacios seguros y una atención adaptada a las circunstancias específicas de las mujeres que se encuentran en esta situación.

García ha defendido que la intervención municipal debe ir más allá de la atención de emergencia y acompañar a las personas en sus procesos de recuperación, inclusión social y laboral. En este sentido, ha señalado que las políticas públicas deben facilitar herramientas para que puedan recuperar su autonomía y reconstruir sus proyectos de vida.

Una semana de actividades

La programación comenzó este lunes, 9 de noviembre, con el acto institucional en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes y un encuentro de convivencia. La jornada incluyó varias exposiciones, entre ellas 'La ciudad con sueño'.

'El arte de las personas sin hogar', organizada por Solidarios, y una muestra de trabajos realizados por usuarios del Centro de Orientación e Información Social (COIS). También se instalaron espacios informativos de UMIES, Asaenes, Fundación Atenea y AFAVI-Centro Miguel de Mañara.

El martes 10 de noviembre será el turno de las jornadas de puertas abiertas, los encuentros entre personas usuarias y ciudadanía y diferentes talleres de sensibilización.

Entre las propuestas figuran 'Vidas que cuentan', especialmente dirigida a centros educativos; el concurso artístico 'Atopia: Salud Mental y comunidad', impulsado por Asaenes, y un taller sobre aporofobia y discursos de odio contra las personas sin hogar, organizado por la Asociación Elige la Vida y el Comedor Social de Triana.

El miércoles 11 se celebrará una jornada de convivencia deportiva y gastronómica en el Recinto Deportivo Santa Justa, organizada por UMIES-Grupo 5 y con la colaboración de Atende Servicios Integrados.

La actividad incluirá un campeonato de fútbol 7 y un almuerzo entre los participantes. También se desarrollarán iniciativas como 'Voces de la calle', la exposición 'No soy una etiqueta' y la representación teatral 'Callejones sin estrellas', de Mujereando-Cuenta3 Comunidad Creativa, dirigida a estudiantes sevillanos.

Además, el Centro de Alta Tolerancia de la calle Automoción acogerá un taller de música y percusión africana.

El jueves 12 tendrá lugar la mesa redonda 'Experiencias en primera persona; del sinhogarismo a las oportunidades', organizada por Fundación SAMU, en la que los participantes compartirán sus vivencias y procesos de inclusión.

La jornada contará también con encuentros de convivencia y charlas para estudiantes y profesionales. A las 19.00 horas, el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes acogerá la gala artística 'La ciudad con sueños', organizada por Solidarios y abierta al público.

La jornada del viernes 13 incluirá un recorrido en autobús turístico por Sevilla, organizado por Cruz Roja y City Sightseeing, con 70 plazas para personas sin hogar y profesionales acompañantes.

También se abordará la situación de las mujeres sin hogar con la actividad 'Historias invisibles, derechos vulnerados: Mujeres en situación de sinhogarismo', promovida por Provivienda.

A ello se sumarán una proyección audiovisual de Fundación Atenea y una jornada de puertas abiertas en la Unidad de Acogida Municipal Marisa Cuaresma Garfía.

El sábado 14, el Parque del Alamillo será escenario de la segunda Marcha Solidaria 'Andar por Casa', organizada por AFAVI-Centro Miguel de Mañara y abierta a la participación de personas usuarias, profesionales y ciudadanía.

Durante toda la semana también podrán visitarse el mapa interactivo 'Sevilla, una ciudad de oportunidades' y la iniciativa 'CAMINANDO: historias que nos han traído hasta aquí', ambas impulsadas por Fundación SAMU.

La programación se completará con los concursos 'Carta a la sociedad' y 'El poder de tu mirada', organizados por Cristo Vive, así como con campañas de sensibilización sobre salud mental y sinhogarismo.

Historias de superación

Uno de los momentos del acto institucional ha sido la entrega de cinco reconocimientos. Cuatro de ellos han recaído en personas usuarias de los recursos de atención al sinhogarismo que han avanzado en sus procesos de inclusión social y laboral.

El quinto ha distinguido la trayectoria de una profesional dedicada a la atención de colectivos vulnerables.

Entre los homenajeados se encuentra Carlos David Agüero, que llegó a España en 2023 sin una red de apoyo y que actualmente reside en una vivienda del programa Housing Led de Fundación Atenea.

Durante este tiempo ha regularizado su situación administrativa, continúa formándose y compagina distintos trabajos en sectores como la limpieza y el reparto.

También ha sido reconocido Leonardo Salvador Serrano Muro, que ha finalizado sus estudios de Formación Profesional de Grado Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informática mientras trabajaba atendiendo a una persona mayor.

El Ayuntamiento ha destacado su compromiso con la formación y la autonomía personal.

El tercer reconocimiento ha sido para Francisco Carballo Gutiérrez, sevillano y profesional de la hostelería que, después de atravesar dificultades personales y de salud, ha conseguido recuperar su estabilidad económica, reincorporarse al mercado laboral y acceder a una vivienda de alquiler compartida.

Por su parte, Carlos Roberto Wehbi, de origen argentino, ha sido distinguido por su evolución personal y su participación en iniciativas comunitarias y actividades formativas. Actualmente se encuentra en proceso de inserción sociolaboral.

La quinta distinción ha recaído en Bienvenida Oliver Navarro, trabajadora social sanitaria y coordinadora de equipos de trabajo social sanitario.

El reconocimiento pone en valor su labor en la atención a las personas sin hogar y su defensa del acceso a la asistencia sanitaria de los colectivos más vulnerables, así como su participación en la Mesa Estratégica y en las comisiones técnicas sobre sinhogarismo.