Niña Pastori protagonizará el encendido de las luces de Navidad en Sevilla el 27 de noviembre

La música de Niña Pastori acompañará este año el comienzo de la Navidad en Sevilla. La artista gaditana será la encargada de poner banda sonora al acto con el que el Ayuntamiento estrenará el alumbrado navideño el viernes 27 de noviembre.

La cita, que volverá a marcar el inicio de la programación festiva y de la iluminación que se extenderá por las calles de la capital, será apenas dos días antes de las elecciones nacionales.

Con esta convocatoria, el Consistorio sitúa el arranque de la campaña en la recta final de noviembre, de manera que las luces estarán encendidas antes de que llegue el puente de diciembre. Se trata de unas fechas especialmente relevantes para la actividad comercial y la llegada de visitantes a la ciudad.

El calendario de este año modifica ligeramente el de la pasada edición. En 2025, la inauguración se celebró el 29 de noviembre y contó con Pastora Soler como invitada musical. Su actuación estuvo acompañada por la Banda Sinfónica Municipal y varias agrupaciones corales.

La iluminación volverá a llegar a distintos puntos de Sevilla, más allá de las zonas comerciales y turísticas del centro. El dispositivo de la campaña anterior alcanzó más de 300 calles y plazas, con presencia también en los barrios de la ciudad.