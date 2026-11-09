Asistentes en la Feria del Libro esperando en una firma. Ayuntamiento de Sevilla

La Feria del Libro de Sevilla bate su récord con 140.000 visitantes en los Jardines de Murillo

La Feria del Libro de Sevilla (FELISE) ha cerrado su tercera edición en los Jardines de Murillo con 140.000 visitantes, una cifra que supera los más de 130.000 registrados el pasado año y que supone un nuevo récord de asistencia.

Durante los doce días de celebración, entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre, el encuentro ha reunido a lectores de todas las edades en torno a una programación con alrededor de 130 autores, 55 expositores, más de 900 firmas y un centenar de actividades.

El balance confirma el crecimiento de una cita que, desde su traslado a los Jardines de Murillo, ha convertido este espacio en uno de sus principales escenarios.

Las casetas, las presentaciones editoriales y los encuentros con escritores han atraído diariamente a sevillanos y visitantes, con especial protagonismo de las sesiones de firmas, que han dejado algunas de las imágenes más concurridas de esta edición.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado que los 140.000 asistentes reflejan el interés de la ciudadanía por la literatura.

"Hemos superado en 10.000 visitantes las cifras del pasado año, consolidando una feria que no deja de crecer y que ha convertido los Jardines de Murillo en un extraordinario punto de encuentro entre escritores, lectores y familias", ha señalado.

Moreno también ha puesto el foco en la presencia de público joven y en las colas que se han formado para conseguir la firma de algunos de los autores invitados. La delegada ha felicitado a la organización, encabezada por su director, Antonio Agredano, así como a libreros, editores y escritores participantes.

Precisamente, uno de los ejemplos de la expectación generada ha sido la sesión de firmas de Alana S. Portero. La autora ha superado las dos horas de atención al público ante el interés por su nueva obra, Cosa mala.

Una respuesta que evidencia el tirón de las nuevas voces de la literatura contemporánea y el protagonismo de las comunidades lectoras más jóvenes.

Entre las tendencias que han despertado mayor interés durante la feria también ha destacado la literatura relacionada con Federico García Lorca y la Generación del 27. La poesía y la memoria literaria han encontrado un espacio destacado entre los lectores, en una programación que ha combinado los clásicos con las novedades editoriales.

Más de cien actividades

La programación ha contado con nombres destacados de la literatura nacional como Carmen Mola, Manuel Vilas, María Oruña, Jesús Carrasco, Paco Roca, Rayden y la propia Alana S. Portero. Los autores han participado en presentaciones, conversaciones con lectores y sesiones de firmas a lo largo de las doce jornadas.

La feria ha reservado también espacios para diferentes perfiles de público. La Reader Con, dedicada a la literatura juvenil, romántica y fantástica, ha vuelto a reunir a lectores interesados en estos géneros, mientras que Hispalit ha ampliado la oferta de encuentros en torno a la literatura y las nuevas voces creativas.

A estas propuestas se han sumado las actividades organizadas por Fundación Unicaja, Fundación José Manuel Lara y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), además de talleres, cuentacuentos y juegos dirigidos al público infantil.

El director de la FELISE, Antonio Agredano, ha destacado el papel de librerías y editoriales en el resultado de esta edición. Según ha señalado, su capacidad para conectar con los intereses de los lectores, descubrir nuevas voces y acercar propuestas literarias ha sido fundamental para el desarrollo de la feria.

Con los 140.000 visitantes registrados, la tercera edición de la Feria del Libro de Sevilla cierra sus puertas con un incremento de asistencia respecto a 2025 y refuerza el papel de los Jardines de Murillo como escenario de esta cita cultural.

La organización ha contado con el respaldo de instituciones como la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura, además de fundaciones, universidades y entidades del sector editorial.