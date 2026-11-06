Más del 15 % de los nuevos cánceres detectados en España se diagnosticaron en Andalucía y el más común es el colorrectal

Más del 15 % de los nuevos cánceres detectados en España se diagnosticaron en Andalucía y el más común es el colorrectal con casi un 16 % del total nacional.

El informe de la Asociación Española contra el Cáncer señala que hay 46.555 nuevos diagnósticos de un total de 267.310.

En términos relativos, la Comunidad Autónoma tiene 541 casos por cada 100.000 habitantes lo que la sitúa en la décima posición.

Los tumores con mayor número de nuevos diagnósticos son el cáncer colorrectal, 6.390 casos, es decir, un 15,9% del total nacional; el de mama, 6.256, un 17,6% del total nacional; y el de pulmón (5.013; 15,8%).

Le siguen el de próstata (3.970; 14,2%), mientras que los tumores con mayor mortalidad son el de pulmón (3.711 fallecimientos; 16,3% del total nacional), seguido del colorrectal (2.673; 17,7%) y el de páncreas (1.190; 14,7%).

El informe también hace un balance de la investigación sobre la enfermedad y en Andalucía en 2024, el gasto en I+D de la comunidad fue del 1,09% de su PIB, inferior a la media nacional (1,50%), lo que la sitúa en la décima posición del ranking.

De igual modo, el gasto en I+D interna alcanzó los 268 euros por habitante, la posición decimocuarta a nivel nacional, frente a una media estatal de 494 euros por habitante.

En cuanto al número de investigadores, en 2024 había en España 184.382 investigadores, contando todas las categorías y todas las áreas del conocimiento.

Andalucía contaba con 20.016, casi el 11% del total, lo que la convierte en la tercera comunidad con más investigadores, por detrás de la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Sin embargo, en cuanto a ratio, Andalucía tiene 232 investigadores por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que se sitúa en 379, lo que la baja a la decimotercera posición del ranking nacional.

En investigación clínica oncológica, Andalucía se sitúa entre las comunidades con mayor actividad: ocupa la tercera posición en número de ensayos clínicos absolutos, solo por detrás de Cataluña y la Comunidad de Madrid.

No obstante, al ajustar por tamaño poblacional, registra 4,7 ensayos clínicos por cada 100.000 habitantes, posicionándose en la decimotercera posición del ranking nacional.

La región destaca por su volumen total de ensayos clínicos y por la capacidad de su red hospitalaria. Con todo, esta actividad presenta una menor intensidad relativa, una concentración geográfica significativa y una fuerte dependencia de ensayos promovidos por la industria, con un desarrollo limitado de la investigación independiente.

Andalucía cuenta con una Estrategia de Cáncer específica, impulsada por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta, que ha servido como marco de planificación para el abordaje integral de la enfermedad. Se articula en torno a cinco líneas estratégicas, con un claro énfasis en la prevención y la asistencia, aunque con un menor desarrollo relativo del ámbito de la investigación.

El informe identifica importantes "fortalezas" sobre las que seguir impulsando la investigación en cáncer en Andalucía. Entre ellas destacan estrategias de retención del talento médico-investigador, un perfil esencial para conectar la investigación con la práctica clínica y facilitar que los avances científicos lleguen antes a las personas con cáncer.

También, pone de manifiesto la relevancia de la investigación epidemiológica desarrollada en la comunidad, principalmente en Granada, un ámbito clave para comprender mejor la realidad del cáncer, identificar factores de riesgo y orientar las estrategias de prevención y control de la enfermedad.

Asimismo, Andalucía cuenta con una sólida actividad investigadora de carácter traslacional y una amplia capacidad para desarrollar ensayos clínicos en distintas provincias.

Esta distribución territorial de la actividad investigadora constituye uno de los principales activos de la comunidad, al permitir que hospitales, centros de investigación y profesionales participen de forma coordinada en la generación de conocimiento y en el desarrollo de nuevas oportunidades terapéuticas, muy alineado con la estrategia de los CCC (Comprehensive Cancer Center) establecida en Andalucía.

La Asociación Española contra el Cáncer lanza una serie de propuestas a corto plazo para promover la investigación en cáncer en Andalucía como son reforzar la figura del facultativo-investigador, facilitando la compatibilidad entre actividad asistencial e investigadora mediante mecanismos estables de tiempo protegido y reconocimiento profesional.

También, propone impulsar la investigación clínica independiente, incrementando el apoyo a ensayos clínicos no comerciales que respondan a necesidades clínicas relevantes y generen evidencia en ámbitos con menor interés industrial.

Por último, plantea estimular el desarrollo del tejido empresarial en cáncer, dada la limitada presencia de empresas especializadas en oncología en comparación con otros ámbitos biomédicos.