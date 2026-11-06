José Luis Sanz anuncia una ofensiva contra los apartamentos turísticos: "No cabe ni uno más en Sevilla"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, trasladará formalmente a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía una propuesta para regular los apartamentos turísticos en la ciudad.

El regidor considera que la capital andaluza ha alcanzado el límite de capacidad para este tipo de alojamientos y ha advertido de que "no cabe ni un apartamento turístico más".

Sanz ha anunciado esta iniciativa durante una atención a los medios de comunicación tras la celebración de la Junta de Gobierno Local. Según ha explicado, la normativa autonómica permite a los ayuntamientos establecer restricciones a las viviendas de uso turístico (VFT), pero no contempla que puedan intervenir del mismo modo sobre los apartamentos turísticos completos.

Ante esta limitación, el Ayuntamiento pretende trasladar su propuesta directamente al departamento autonómico de Turismo, dirigido por Manuel Gavira, para conseguir un marco legal que permita frenar también la implantación de estos establecimientos.

La cuestión, además, se ha incorporado a las conversaciones con el grupo municipal de Vox dentro de la negociación de los próximos presupuestos.

El alcalde ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno local para contener el crecimiento de las viviendas turísticas.

En este sentido, ha recordado que Sevilla ha establecido un límite máximo del 10% de este tipo de alojamientos en las zonas declaradas saturadas, una restricción que se acordó con Vox durante la negociación de las anteriores cuentas municipales.

Según los datos aportados por Sanz, la aplicación de este tope ha impedido que se concedan alrededor de 1.200 nuevas licencias de viviendas de uso turístico en la ciudad.

El regidor ha asegurado que el Consistorio continuará buscando fórmulas para ampliar estas restricciones y actuar también sobre los apartamentos turísticos, una modalidad que, a diferencia de las viviendas de uso turístico, escapa actualmente a las competencias municipales en materia de licencias.

"Vamos a seguir trabajando sin ningún tipo de complejo para limitar la vivienda de uso turístico y frenar los apartamentos turísticos llegando hasta el máximo límite que nos permita la ley", ha afirmado.