La incertidumbre de la conexión ferroviaria con Madrid deja en el limbo el AVE de Sevilla a Huelva

La incertidumbre de la conexión ferroviaria con Madrid deja en el limbo el AVE de Sevilla a Huelva y su posible conexión con Faro, Portugal.

La prioridad del siguiente Gobierno de España será reparar la vía entre la capital hispalense y la madrileña.

Mientras, la petición de conectar las dos ciudades andaluzas se queda en el aire en una legislatura en la que diversos sectores políticos, económicos y sociales se han movilizado para que comiencen los trabajos entre las estaciones de Santa Justa y la onubense.

Tanto el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, como la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, han trabajado desde que llegaron a sus respectivos cargos en el asunto.

Sobre todo para concienciar a políticos y empresarios sobre esta conexión ferroviaria y la importancia de conectar el área metropolitana hispalense y la capital onubense y las localidades cercanas.

A finales de 2025 se conocieron algunos datos del citado proyecto, pero con la tragedia de Adamuz, todo se frenó y los esfuerzos del Ministerio de Transportes, ADIF y Renfe se centraron en la reparación de la vía.

Con este nuevo accidente en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, y sobre todo con la convocatoria de elecciones, termina una legislatura en la que este proyecto ha quedado nuevamente varado y a la espera de ser recuperado por el futuro gabinete español.

El pasado mes de febrero de este 2026, José Luis Sanz y Pilar Miranda llegaron a acudir a Bruselas para recabar apoyos de la Unión Europea y dar a conocer un proyecto que en el futuro unirá España con Portugal porque también está previsto una conexión con Faro.

El Comisario Europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, recibió a los alcaldes y mostró el compromiso de la Unión Europea en esta línea de Alta Velocidad.

Además, se ofreció a mediar con el Gobierno de España para acelerar la construcción de la misma, ya que está considerada como una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, la movilidad sostenible y la cohesión territorial del suroeste europeo.

Desde la visión europea, es un proyecto que no solo se concibe como beneficioso para ambas provincias, sino que es un objetivo de la Unión como es la cohesión entre los territorios, especialmente aquellos con un carácter periférico.

Sin embargo, este plan ha quedado en suspenso ya que la prioridad en estos momentos es la recuperación de la vía entre Sevilla y Madrid que ya está dejando pérdidas de hasta 1,5 millones de euros cada día.

Fundamentalmente, en sectores como los hoteles, la restauración, la hostelería al dejar de llegar miles de personas desde la capital de España.

Las pocas noticias que se tenían de la línea de Alta Velocidad entre Sevilla y Huelva eran que en diciembre de 2024, el ex ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció a través de redes sociales el estudio informativo, donde los trenes iban a poder alcanzar velocidades de hasta 350 km/h.

La conexión tenía una longitud de 95 kilómetros y contaba con una estación intermedia en La Palma del Condado.

Los tiempos que se manejaban en el estudio informativo eran unos tiempos de viaje de 26 minutos para las conexiones directas entre Huelva y Sevilla.

Si los trenes paraban en La Palma del Condado, los servicios se realizarían en media hora. Sin embargo, todo quedó en el aire tras los graves accidentes, la dimisión del ministro Puente y con las elecciones a la vuelta de la esquina.