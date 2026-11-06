El Consistorio estudia acciones judiciales contra el Gobierno por su inacción ante la acampada de Las Setas

El alcalde de Sevilla ha asegurado que el Ayuntamiento "está estudiando" posibles acciones judiciales contra la delegada del Gobierno en Andalucía y el subdelegado en la provincia si se mantiene la acampada de las Setas de la Encarnación.

El primer edil ha explicado que los servicios jurídicos de la corporación analizan las posibles vías legales a emprender directamente contra los máximos representantes del Ejecutivo central en la comunidad y la provincia.

Ha indicado que son "ya 35 días causando molestias" a los comerciantes, a los hosteleros y a los vecinos.

Asimismo, ha considerado "insostenible" la prolongación de la protesta por los "daños" económicos que está provocando en los comercios y establecimientos hosteleros del entorno.

También, está ocasionando molestias vecinales y la parálisis de los servicios de limpieza y jardinería.

De esta manera, ha afeado a la administración central ante la "falta de respuesta" a los requerimientos de desalojo presentados por el Consistorio vía carta.

Ha explicado que ya se envió una carta, ahora han salido comerciantes y hosteleros y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.

La portavocía municipal ha enmarcado la continuidad de la protesta en un uso político ante la cita electoral del 29 de noviembre y ha exigido cortar la situación para evitar "males mayores" al tejido económico local y garantizar el desarrollo de la programación de Navidad.