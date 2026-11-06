Los claveles que coloca el floristero de la Plaza de la Magdalena en honor a una pareja de ancianos fallecida. Cedida

Los cuatro claveles que mantienen viva una historia de amor en la Plaza de la Magdalena de Sevilla

Cada semana, Moisés Lara coloca cuatro claveles en un naranjo de la Plaza de la Magdalena de Sevilla. Claveles con nombre y apellido.

No es un encargo cualquiera ni responde a una celebración concreta. Es la manera de mantener vivo el recuerdo de un matrimonio que, cuando era joven, convirtió aquel árbol en su particular refugio.

La historia llegó a Moisés a través de un cliente habitual de su floristería, Floristería Magdalena Plaza. Era un vecino del centro de Sevilla que llevaba años comprándole flores, especialmente claveles.

Un día le contó por qué aquel lugar tenía un significado tan especial para él. "Cuando era joven, solía acudir con su mujer a la plaza, le compraba un par de claveles y después ambos se sentaban en un banco situado bajo uno de los naranjos".

No tenían prisa por marcharse. Pasaban allí las horas hasta que decidían regresar a casa.

Con el paso de los años, aquel banco y aquel árbol se convirtieron en parte de su historia. Por eso, cuando su mujer falleció, el hombre quiso seguir llevándola hasta allí de alguna manera.

Se acercó a la floristería y le pidió a Moisés que colocara dos claveles en el naranjo bajo el que tantas tardes habían compartido.

El florista aceptó el encargo y comenzó a hacerlo con regularidad. "El hombre no tenía preferencias por un color determinado, me decía que pusiera el que me pareciera más bonito, y así lo he estado haciendo", explica.

Este viudo sevillano se encargaba de pagarle cuando pasaba por la tienda, cada quince días o una vez al mes. "La cantidad era simbólica. Lo verdaderamente importante era que las flores siguieran estando allí", declara el florista en conversación con EL ESPAÑOL.

La costumbre se prolongó durante años, incluso cuando la enfermedad empezó a hacer mella en aquel vecino. "Le diagnosticaron un cáncer, pero siguió acercándose a la floristería mientras tuvo fuerzas. Continuó hasta que el cuerpo no pudo más", recuerda Moisés.

Hace aproximadamente un año falleció también él. Entonces fue su hijo quien tomó el relevo de aquella petición.

"Un día se presentó en el establecimiento y me pidió que, además de los dos claveles que ya colocaba en memoria de su madre, pusiera otros dos para su padre". Desde entonces, el árbol guarda el recuerdo de los dos.

El hijo vive fuera de Sevilla y ya no acude con tanta frecuencia a la tienda. Según recuerda el florista, su última visita fue el pasado septiembre.

Sin embargo, Moisés sigue cumpliendo el encargo. Una vez por semana se acerca al naranjo y coloca las cuatro flores, como lleva haciendo desde que comenzó esta historia. No necesita que nadie se lo recuerde.

El gesto se ha convertido en una de esas pequeñas historias que acompañan al trabajo diario de un establecimiento con una larga trayectoria en el centro de Sevilla.

Un negocio que pervive

La floristería fue fundada por el padre de Moisés en 1949, inicialmente frente a la iglesia de la Magdalena. Años después consiguió trasladar el puesto a la plaza, donde permanece desde entonces.

Por el negocio han pasado dos generaciones de la familia y también numerosos clientes que han mantenido durante décadas la costumbre de comprar allí sus flores.

Moisés conoce bien el vínculo que puede establecerse entre una flor y una persona. En su día a día recibe tanto a clientes de toda la vida como a jóvenes que se acercan para comprar un ramo a sus parejas. "Vienen con poco dinero, pero yo les pongo mucho empeño y se van muy contentos", cuenta.

Es un oficio que exige tiempo y dedicación, tal y como indica el sevillano, especialmente porque las flores son perecederas y necesitan cuidados constantes.

Pero también permite formar parte de momentos importantes en la vida de otras personas. En su caso, hay un encargo que ha trascendido el mostrador de la tienda y que sigue cumpliendo incluso después de que sus protagonistas hayan fallecido.

Bajo aquel naranjo ya no se sienta la pareja que compartía las tardes de juventud. Tampoco está el hombre que, durante años, se acercaba a encargar sus flores.

Pero los cuatro claveles continúan apareciendo en el árbol como una forma sencilla de recordar que, durante toda una vida, dos personas eligieron aquel rincón de Sevilla para estar juntas. Y que alguien se ha ocupado de que sigan teniendo allí su lugar.