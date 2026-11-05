El cantante Melendi durante la quinta edición de La Velada del Año en el Estadio de La Cartuja. E.P.

Melendi y Evanescence se suman a Icónica Sevilla Fest 2027 con conciertos en julio y junio

Icónica Occident Sevilla Fest 2027 continúa desvelando nombres para su séptima edición. Las últimas incorporaciones al cartel son dos artistas de estilos muy diferentes, pero con una amplia trayectoria internacional y millones de seguidores: Evanescence y Melendi.

La banda estadounidense actuará el próximo 29 de junio en la Plaza de España, mientras que el cantante español lo hará el 9 de julio.

La presencia de Evanescence permitirá al público sevillano reencontrarse con uno de los grupos más reconocibles del rock de las últimas décadas.

Liderada por la vocalista Amy Lee, la formación alcanzó la fama internacional a comienzos de los años 2000 con su álbum de debut, 'Fallen', que obtuvo dos premios Grammy y consiguió la certificación de disco de diamante en Estados Unidos.

Canciones como 'Bring Me to Life' y 'My Immortal' se convirtieron en himnos generacionales y consolidaron su conexión con millones de seguidores.

Más de dos décadas después de su irrupción, el grupo continúa ampliando su trayectoria. En 2025 alcanzó por primera vez el número uno de la lista Billboard Mainstream Rock Airplay con 'Afterlife', un tema creado para la serie de Netflix 'Devil May Cry'.

Su concierto en Sevilla llegará después de la publicación de 'Sanctuary', su sexto álbum de estudio, que vio la luz el pasado 5 de junio de 2026. El trabajo supone una nueva etapa creativa para la banda, con una combinación de guitarras contundentes, voces expansivas y composiciones más introspectivas.

Entre sus canciones destacan 'Who Will You Follow', que debutó en el número uno de Billboard Hot Hard Rock Songs, y temas como 'How Do I Heal' y 'Forever Without You'.

Melendi

Por su parte, Melendi actuará en la capital hispalense el 9 de julio con un repertorio que repasará algunos de los éxitos más reconocibles de su carrera.

Con más de 20 años de trayectoria, 24 discos de platino y más de nueve millones de oyentes en Spotify, el artista se ha convertido en uno de los nombres destacados del pop español.

Su evolución musical, desde sus primeras raíces rockeras hasta un sonido pop de mayor alcance, le ha permitido mantener una conexión constante con distintas generaciones.

El cantante inicia ahora una nueva etapa vinculada a 'Pop Rock', un proyecto que da continuidad a una carrera caracterizada por la evolución sonora y unas letras cercanas.

A lo largo de estos años, Melendi ha firmado canciones que forman parte de la memoria musical colectiva y ha colaborado con artistas de diferentes generaciones y procedencias. Su popularidad también se ha extendido a Latinoamérica, donde ha conseguido ampliar su base de seguidores.

Otras confirmaciones

Las incorporaciones de Evanescence y Melendi amplían una programación que ya reúne a nombres destacados de diferentes estilos musicales. Hasta el momento, Icónica Occident Sevilla Fest 2027 ha confirmado doce actuaciones para los meses de junio y julio.

El calendario arrancará el 5 de junio con El Barrio, cuyo concierto ya ha agotado todas las entradas. A continuación, pasarán por la Plaza de España Hakuna (11 de junio), Antoñito Molina (18 de junio), Queens of the Stone Age (20 de junio), Alejandro Astola y Carmen Avilés (25 de junio) y SFDK (26 de junio).

La recta final de junio contará con Evanescence, el día 29, mientras que julio comenzará con Santana (4 de julio), Rod Stewart (6 de julio), Noah Kahan (7 de julio), Melendi (9 de julio) y Camilo (11 de julio).