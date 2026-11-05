Acto de presentación del ciclo otoñal 'El Club de los Poetas Andaluces', en la Sala Bécquer de la Fundación Cajasol, en foto de archivo Cedida

La Fundación Cajasol clausura "con gran éxito" la primera edición de 'El Club de los Poetas Andaluces'

La Fundación Cajasol hace un balance "muy positivo" de la primera edición de 'El Club de los Poetas Andaluces'.

Durante un mes, el evento ha convertido la figura y la obra de Gustavo Adolfo Bécquer en punto de encuentro de distintas disciplinas artísticas, literarias y culturales, con una excelente acogida del público.

La programación ha incluido una exposición que ha puesto en diálogo las rimas y la biografía del poeta con obras del patrimonio artístico de la Fundación Cajasol; dos espectáculos de flamenco, uno de danza, y dos concursos juveniles de recitado y creación poética, destinados a acercar la literatura a las nuevas generaciones.

También se ha celebrado una ruta literaria por la Sevilla de Bécquer, conducida por Pilar Alcalá, que agotó todas las plazas disponibles.

El ciclo de conferencias ha contado con la participación de Eva Díaz Pérez, Marta Palenque, Carlos Herrera, Fernando Trías de Bes y Joan Estruch.

Especialmente destacada ha sido la contribución de la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, madrina del ciclo, cuya implicación ha aportado rigor literario, coherencia y profundidad al conjunto de la programación.

La grabación y lanzamiento de un disco dedicado a las Rimas de Bécquer y el concierto lírico dramatizado Rimas sin leyendas, celebrado como broche final, han culminado una edición que ha querido demostrar que la poesía puede trascender las páginas de un libro.

La Fundación Cajasol anuncia asimismo que la segunda edición de El Club de los Poetas Andaluces estará dedicada al poeta sevillano Rafael de León (1908-1982), coincidiendo con el centenario de la Generación del 27.

La elección reivindica una figura singular de aquella generación, a menudo ausente de sus relatos más conocidos y de la célebre fotografía del Ateneo de Sevilla, pero cuya extraordinaria obra merece un reconocimiento literario propio. Autor de cientos de coplas que forman parte de la memoria sentimental de España, Rafael de León fue también un poeta de excepcional sensibilidad.

Su enorme popularidad como letrista de coplas, un género tradicionalmente considerado menor por determinados sectores culturales, ha contribuido a eclipsar durante décadas el valor de su poesía. La segunda edición del Club quiere contribuir a recuperar esa dimensión literaria y situarlo en el lugar que merece dentro de la cultura española.

Con esta elección, la Fundación Cajasol reafirma el propósito con el que nació El Club de los Poetas Andaluces: no solo celebrar a los grandes nombres consagrados de nuestra literatura, sino también rescatar, reconocer y mantener viva la memoria de aquellos poetas extraordinarios cuyo legado merece ser redescubierto por las nuevas generaciones.

Uno de los objetivos de la 2ª edición de El Club de los Poetas Andaluces de 2027 será llevar algunas de las propuestas culturales a otras capitales andaluzas, así como a Madrid.