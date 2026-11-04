El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, durante la presentación de los presupuestos para 2027. El Español

Los últimos presupuestos de José Luis Sanz en Sevilla antes de las elecciones: más de 1.200 millones de euros para 2027

El gobierno de José Luis Sanz ha presentado el proyecto de presupuestos municipales para 2027, los cuales serán los últimos antes de las elecciones, y destacan que va a haber más de 1.200 millones de euros para las cuentas de la capital hispalense.

Las cifras generales de los presupuestos las ha destacado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, apuntando que son unas cuentas "récord" con 1.202,71 millones de euros, lo que se traduce en 106,31 millones de euros más que en 2026.

El presupuesto consolidado es de 1.478,68 millones de euros, es decir, más de 98 millones de euros más que en 2026.

Hay empresas municipales que van a tener las "mayores dotaciones", de su historia como es Lipasam con 155,05 millones de euros en transferencias.

En el apartado de seguridad y movilidad, van a ir 154,91 millones de euros, un 5,47 % más que en 2026. Destaca la partida de la policía local, la cual supera por primera vez en la historia los 100 millones.

Para el servicio de prevención de incendios, habrá 36,48 millones de euros, un 7,5 % más con respecto a 2026.

En el capítulo de la vivienda y el urbanismo, las transferencias a Emvisesa y a la Gerencia Municipal, van a ser de 82,30 millones de euros, un 5,91 % más que en 2026.

Emvisesa gestionará un presupuesto de 97,06 millones de euros para la construcción de nuevas viviendas y rehabilitación, entre otros.

Por su parte, la Gerencia de Urbanismo cuenta con un presupuesto total de 125,46 millones de euros para la conservación de pavimentos, eliminación de grafitis, conservación del patrimonio y el desarrollo del patrimonio municipal del suelo.

Tussam recibirá una transferencia municipal de más de 100 millones de euros, "por primera vez en su historia", según ha destacado Juan Bueno. Más de 120 millones de euros irán a la empresa municipal de transportes dentro de un presupuesto global de más de 187 millones para 2027.

Otro apartado que se va a llevar más del 22 % del total del presupuesto es la protección social con 273,31 millones de euros, es decir, 46,15 millones más que en 2026.

Con respecto a las actuaciones de carácter económico y desarrollo empresarial, habrá 130,79 millones de euros, casi 19 millones de euros más que el año pasado, donde se ha explicado que Contursa gestionará el mayor presupuesto de su historia: más de 22 millones de euros.

En cuestiones de cultura, educación, deporte y promoción de la salud, habrá partidas por más de 132,40 millones de euros, donde destacan los más de 12 millones de euros para la limpieza de colegios, casi 3 millones para el mantenimiento de los centros escolares, 22 millones para el Instituto de la Cultura y de las Artes y más de 45 millones de euros para el Instituto Municipal de Deportes, "la cifra más alta de su historia", tal y como ha señalado Juan Bueno.