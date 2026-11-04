Una de las imágenes e la exposición. Cedida

Sevilla presenta un catálogo dedicado a Carmen Laffón dentro de un programa que une arte y naturaleza en Doñana

La obra de Carmen Laffón, una de las artistas sevillanas más reconocidas, centrará una de las próximas actividades culturales de la Fundación Biodiversidad.

Este miércoles, a las 18:30 horas, se presentará el catálogo Carmen Laffón: Línea de horizonte en la sede de la institución, situada en el Patio de Banderas, 16.

El encuentro contará con la participación de Daniel Bilbao, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, y Manuel Laffón.

La presentación forma parte del programa 'Diálogos entre arte y naturaleza', organizado en torno a la tercera edición del proyecto AVE Doñana, una iniciativa impulsada por la Fundación Maldonado Education Through Art (META Miami), que conecta la creación artística con la investigación científica y la conservación del patrimonio natural.

La programación se desarrolla en paralelo a la exposición NIDOS, inaugurada el pasado 22 de octubre en la Fundación Biodiversidad. La muestra reúne 109 obras de los artistas Mariana Bunimov y Dionisio González, entre pinturas, acuarelas, cerámicas y fotografías.

Todas ellas son fruto de la experiencia de ambos creadores en el Parque Nacional de Doñana y de su trabajo en diálogo con investigadores de la Estación Biológica de Doñana-CSIC.

La exposición podrá visitarse hasta el 11 de marzo de 2027 y constituye una de las principales propuestas de esta edición de AVE Doñana.

El proyecto nació en 2024 con el objetivo de acercar el arte contemporáneo a uno de los espacios naturales más emblemáticos y vulnerables de Europa, promoviendo la conciencia ambiental a través de residencias artísticas, investigación y actividades educativas.

La iniciativa está concebida y dirigida por la Fundación META Miami, en colaboración con la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y la Estación Biológica de Doñana-CSIC.

Hasta marzo de 2027

Además de la presentación del catálogo dedicado a Carmen Laffón, el programa 'Diálogos entre arte y naturaleza' incluye encuentros sobre el patrimonio, las tradiciones y la biodiversidad del entorno de Doñana, así como un ciclo cinematográfico.

Durante noviembre se celebrarán varias sesiones. El día 12 se abordará el proyecto Guadalguía, centrado en el patrimonio cultural inmaterial del curso bajo del Guadalquivir. Una semana después, el 19 de noviembre, el encuentro estará dedicado a El Rocío como santuario en el corazón de Doñana.

El día 26 será el turno de la Saca de las Yeguas y su memoria visual.

La programación continuará el 12 de diciembre con la apertura de la exposición Los niños de Doñana pintan Doñana. Ya en enero de 2027, se celebrarán encuentros sobre agricultura sostenible y regenerativa, el videoarte de Dionisio González y el monitoreo de biodiversidad en grandes espacios naturales.

En febrero se tratarán cuestiones relacionadas con la memoria histórica de Doñana, el trabajo artístico de Mariana Bunimov y la conservación de este entorno.

El calendario se completará el 19 de marzo de 2027 con una visita guiada y el acto de clausura.

Por su parte, el ciclo de cine arrancará el 13 de noviembre con la proyección de Rocío. Entre las siguientes propuestas figuran La isla de los ingleses. Una historia de cine, prevista para el 15 de enero, y El corazón humano de Doñana y Los oficios en Doñana, que se proyectarán el 22 de enero.

En febrero se podrán ver también Agua en la memoria: los viejos pobladores de Doñana, una retrospectiva cinematográfica sobre este espacio natural y La lucha de Doñana. El ciclo concluirá el 5 de marzo con la proyección de La Marisma.

Todas las actividades tendrán lugar en la sede de la Fundación Biodiversidad y contarán con entrada gratuita hasta completar aforo.