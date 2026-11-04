La madre de la bebé muerta quemada de Bormujos cambia su versión y alega "miedo" a las represalias

La madre de la bebé muerta quemada de Bormujos cambia su versión y alega "miedo" a las represalias.

Andrea Burdalo ha defendido que fue su entonces pareja quien bañó a la niña mientras ella realizaba preparativos en una habitación contigua.

Justo después del suceso, manifestó que era ella quien había bañado a la pequeña, algo que fue un cambio de versión atribuido al "miedo" a las "represalias de la familia paterna" que esta última parte ha lamentado, al apreciar "contradicciones" en su relato.

Así lo ha detallado el letrado responsable de la representación procesal del padre biológico, Francisco Campos, a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián tras la comparecencia de Burdalo en calidad de investigada, una declaración motivada por un informe de la Fiscalía y a petición de la acusación particular que ejerce el padre de la menor.

La Fiscalía, según el abogado, sostiene que la madre es "la principal garante" de la niña y que en este episodio, ha debido de incurrir en una desatención grotesca en calidad de la misma, lo que ha motivado su imputación en calidad de investigada por un homicidio por imprudencia grave.

A primera hora de la mañana podían apreciarse a las puertas de los juzgados pancartas portadas por amigas del padre biológico de la menor en la que se leían mensajes como: "No estás solo en esta lucha. Tu familia y todo tu barrio seguiremos a tu lado. Justicia para Leyre".

El abuelo paterno de la menor, José Antonio Molino, ha manifestado que su hijo y su mujer están "muy afectados", ha pedido "justicia" para su nieta y ha dicho estar "seguro" de que fue "asesinada".

El letrado ha comentado que la madre, el día de los hechos, era "la principal garante" del bienestar de la menor, dado que el padre no se encontraba en ese momento al cuidado de la pequeña.

Además, ha detallado que aún quedan pruebas periciales por llevar a cabo. Tras ello, esta parte estudiará la solicitud de medidas cautelares que puedan garantizar "la presencia" de la madre a lo largo del procedimiento.