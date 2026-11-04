Los IV Premios Talento reconocen a diversas personalidades e instituciones en Sevilla

La cuarta edición de los Premios Talento, promovidos por el Club de Negocios Talento de Sevilla, ha reconocido la trayectoria y aportación de destacadas personalidades e instituciones de distintos ámbitos de la sociedad, en un acto celebrado en el Real Alcázar de Sevilla que ha congregado a más de 200 asistentes.

En esta ocasión, el jurado ha distinguido al consejero delegado de Acesur, Gonzalo Guillén Benjumea; al jurista, expresidente del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho del Trabajo Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer; a la presidenta de la Fundación Persán, Concha Yoldi García; al matador de toros David de Miranda; y al periodista y escritor Ignacio Camacho López de Sagredo.

En el apartado institucional, los reconocimientos han recaído en la Cámara de Comercio de Ceuta, cuyo galardón ha recogido su presidente, Karim Bulaix, y en el Ayuntamiento de Huelva, con motivo del 150 aniversario de su declaración como ciudad, representado por su alcaldesa, Pilar Miranda.

Los siete galardonados han recibido una obra de la artista sevillana Amelia de la Lastra durante una ceremonia presidida por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y presentada por la periodista Desirée García Escribano, y que ha contado con el patrocinio de Cajamar, Crowe, Fundación Caja Rural del Sur, Grupo Azahara, Grupo Lecru y Urbanz.

Los Premios Talento tienen como objetivo reconocer y promover la excelencia en ámbitos como la empresa, la ciencia, la cultura o la solidaridad, así como poner en valor iniciativas vinculadas a la Responsabilidad Social Corporativa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

En esta cuarta edición, el jurado ha destacado la contribución de Gonzalo Guillén al crecimiento y la internacionalización de Acesur, uno de los principales grupos agroalimentarios españoles, presente en más de 120 países y propietario de marcas de aceite emblemáticas como La Española, Coosur y Guillén.

Por su parte, el reconocimiento a Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer pone en valor su extraordinaria contribución al desarrollo del Derecho del Trabajo en España y una dilatada trayectoria jurídica e institucional, marcada por su etapa al frente del Tribunal Constitucional y su condición de consejero permanente del Consejo de Estado.

De Concha Yoldi García, empresaria y presidenta de la Fundación Persán, se ha valorado su compromiso social y su implicación en iniciativas orientadas a mejorar las oportunidades laborales de colectivos vulnerables, favorecer su integración social y apoyar el desarrollo del talento joven.

En el ámbito de la tauromaquia, David de Miranda ha sido distinguido por su trayectoria, talento y capacidad de superación, que le han permitido consolidarse entre las figuras destacadas del toreo. El jurado ha resaltado especialmente su triunfo en la Feria de Abril de Sevilla de 2025, cuando logró salir por la Puerta del Príncipe de la Real Maestranza.

En el campo de la cultura y el periodismo, Ignacio Camacho ha sido premiado por su extensa trayectoria como periodista, escritor, columnista y analista político. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos los premios Mariano de Cavia, González Ruano, Romero Murube, Julio Camba y Miguel Delibes.

En el apartado institucional, la Cámara de Comercio de Ceuta, presidida por Karim Bulaix García-Valiño, ha sido reconocida por su apoyo al tejido empresarial, su contribución al dinamismo económico y su labor de promoción de nuevas oportunidades de negocio en la ciudad autónoma, especialmente en un contexto de importantes desafíos económicos y sociales tras sufrir la entrada de decenas de miles de personas.

Finalmente, el Ayuntamiento de Huelva ha recibido el galardón con motivo del 150 aniversario de la declaración de Huelva como ciudad, en reconocimiento a su trayectoria histórica y a la profunda transformación económica y social experimentada desde 1876. La alcaldesa, Pilar Miranda, ha sido la encargada de recoger esta distinción.

El presidente del Club Talento, Adrián Fernández-Romero, que ha comenzado su intervención trasladando sus condolencias por las víctimas del reciente accidente ferroviario, ha subrayado que “el talento es un don. No lo fabricamos; lo recibimos. Y eso nos obliga a la humildad. En segundo lugar, el talento es una responsabilidad y por eso exige trabajo, disciplina y constancia. Y, por último, el talento solo tiene sentido cuando sirve a los demás”.

En esta misma línea, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha clausurado el acto subrayando la importancia de unir el esfuerzo y el talento, y ha destacado que “la mejor prueba de ello es el lugar donde estamos hoy, el Real Alcázar, el escenario perfecto para hacer entrega de unos premios que ponen en valor la trayectoria de siete referentes que han trascendido las fronteras de Andalucía y han llevado nuestro nombre fuera de España”.