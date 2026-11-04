Turistas en Sevilla frente a la Torre del Oro. E.P.

Así cambiará el tiempo en Sevilla la próxima semana: de temperaturas casi rozando los 30 grados a las lluvias

Noviembre avanza en Sevilla con un cambio de tiempo que, aunque no será especialmente brusco, dejará dos novedades en el pronóstico de los próximos días: un descenso de las temperaturas y la llegada de las lluvias.

Después de comenzar el mes con máximas de 27 grados, la capital hispalense encara una semana en la que los termómetros irán perdiendo algunos grados de forma progresiva.

Sin embargo, el ambiente seguirá siendo más cálido de lo habitual para estas fechas y habrá que esperar hasta el lunes 9 de noviembre para apreciar una bajada más significativa.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas máximas se mantendrán por encima de los 20 grados durante los próximos días.

El descenso comenzará de manera paulatina, con una pérdida aproximada de un grado diario respecto a las jornadas iniciales de noviembre.

Esta tendencia tendrá una excepción el domingo 8, cuando los termómetros volverán a experimentar un repunte y podrían alcanzar los 28 grados.

Se trata de una temperatura elevada para encontrarse ya en pleno otoño meteorológico y a las puertas de la segunda semana de noviembre.

Aunque es relativamente habitual que los primeros días del mes comiencen en Sevilla con máximas superiores a los 20 grados, los registros de los últimos años sitúan esas temperaturas en valores que han llegado a alcanzar los 24 grados.

La previsión de 28 grados para el próximo domingo se aleja, por tanto, de esas referencias recientes.

El cambio más apreciable llegará justo después. La jornada del lunes 9 de noviembre estará marcada por la aparición de las precipitaciones, que coincidirán con un descenso de las temperaturas máximas hasta los 23 grados.

Esto supone cinco grados menos respecto al día anterior y será el primer descenso térmico verdaderamente perceptible de la semana.

Las previsiones de AEMET apuntan así a un inicio de semana con un ambiente más fresco y mayor probabilidad de lluvia.

El agua llegará después de varios días en los que las temperaturas se habrán mantenido en registros elevados para esta época del año, aunque sin que se produzca un desplome generalizado de los termómetros.

El portal meteorológico Eltiempo.es también contempla un cambio en las condiciones meteorológicas, aunque sitúa la llegada de las precipitaciones un día más tarde.

Según sus estimaciones, será el lunes 9 de noviembre cuando comiencen las lluvias en Sevilla, acompañadas de temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 17.

Esta previsión dibuja un escenario algo más fresco que el planteado por AEMET, especialmente en lo que respecta a las temperaturas diurnas.

Las diferencias entre ambos pronósticos se encuentran principalmente en la intensidad del descenso térmico y en los valores previstos para el comienzo de la próxima semana.

No obstante, las dos previsiones coinciden en señalar la llegada de las precipitaciones y un cambio respecto al tiempo estable y cálido de los primeros días de noviembre.

Las mínimas, sin cambios

Frente a la evolución de las temperaturas máximas, las mínimas experimentarán una variación mucho menos pronunciada. Sevilla no tendrá que hacer frente, al menos durante los próximos días, a un descenso acusado de las temperaturas nocturnas.

Después de comenzar noviembre con mínimas en torno a los 13 grados, los valores apenas bajarán un par de grados.

AEMET prevé que las temperaturas mínimas ronden los 11 grados durante buena parte de la semana.

La principal excepción volverá a ser el domingo 8, cuando podrían situarse en los 14 grados, coincidiendo con el repunte de las máximas hasta los 28.

Por tanto, la diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas seguirá siendo relativamente amplia.

Eltiempo.es dibuja un panorama similar, aunque sus previsiones mantienen las mínimas algo más elevadas. Según este portal, los termómetros nocturnos continuarán moviéndose entre los 13 y los 14 grados, sin apenas variaciones respecto a los registros de los primeros días del mes.

De esta manera, Sevilla afronta la primera semana completa de noviembre con un cambio de tiempo moderado. Las temperaturas comenzarán a bajar progresivamente, aunque seguirán por encima de los 20 grados durante buena parte de los próximos días.

La llegada de las lluvias y el descenso más acusado de las máximas se concentrarán en torno al lunes 9, cuando el ambiente otoñal comenzará a hacerse algo más presente en la capital hispalense.