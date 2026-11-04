Los bares y comercios de las Setas de la Encarnación cifran hasta un 40 % de pérdidas por las obras y la acampada

Los bares y comercios de las Setas de la Encarnación cifran hasta un 40 % de pérdidas por las obras del tranvibús y la acampada instalada desde hace casi dos meses.

Así lo ha explicado a EL ESPAÑOL Tomás González, presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom), apuntando que han pedido a la Subdelegación del Gobierno la retirada de la acampada para preparar la campaña de Navidad.

González ha señalado que "la presencia de la acampada está generando recelo entre los compradores, que evitan transitar por este espacio, con el consiguiente perjuicio para los comercios del entorno".

Los datos que manejan en la entidad van de que hay unas pérdidas de un 30 o 35 % de media y en algunos establecimientos de hasta un 40 %.

El presidente de Aprocom ha dejado claro a este periódico que "reconoce y defiende" el derecho fundamental a la libre manifestación y expresión, pero no "de forma permanente".

González ha considerado que este derecho debe ser "compatible" con la actividad económica, la convivencia y los derechos del conjunto de ciudadanos.

Las empresas de la zona apelan a la "sensibilidad y responsabilidad" de quienes están en la protesta, así como de las administraciones públicas, ante una situación que está teniendo "consecuencias directas" sobre cientos de trabajadores y sus familias.

También, ha recordado las obras de repavimentación por la entrada del tranvibús que se han desarrollado durante los últimos meses y que se esperaba recuperar progresivamente la normalidad y la afluencia de público, pero los comerciantes se han encontrado con la acampada que funciona desde hace casi dos meses.

Tomás González ha señalado que la preocupación es mayor ante la proximidad de la Navidad porque hay que preparar la zona, además del 'Black Friday' o el puente de diciembre, uno de los periodos "más importantes" del año para el comercio.