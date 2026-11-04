Cuatro aerolíneas toman el relevo del AVE para conectar Sevilla y Madrid: vuelos, fechas y precios

La interrupción del tráfico ferroviario de alta velocidad entre Sevilla y Madrid tras el accidente de Urda (Toledo) ha obligado a reforzar las conexiones aéreas entre ambas ciudades.

Ante las dificultades para desplazarse en tren y el bloqueo de la venta de billetes de Renfe en este corredor hasta el próximo 13 de diciembre, cuatro compañías aéreas operarán en esta ruta para ofrecer alternativas a los viajeros.

Hasta ahora, Iberia y Air Europa eran las únicas aerolíneas que mantenían vuelos directos entre las dos capitales.

Sin embargo, ambas compañías han anunciado ampliaciones de sus servicios y, además, Volotea y Wizz Air se incorporarán a esta conexión con nuevas rutas y frecuencias adicionales.

Iberia ha aumentado un 20% la capacidad de sus vuelos con Andalucía, lo que supone incorporar 180 asientos adicionales en las conexiones entre Sevilla y Madrid.

Para conseguirlo, la compañía ha cambiado el tipo de avión que opera algunos de sus trayectos. En concreto, los vuelos Madrid-Sevilla-Madrid IBE611/12 pasan a realizarse con aeronaves A321, de mayor capacidad. La aerolínea también trabaja para incrementar su oferta durante los próximos días.

A esta medida se suma una limitación de los precios de los billetes. Iberia ha establecido un máximo de 99 euros por trayecto en clase turista y de 149 euros en clase Business para todos sus vuelos entre Madrid y Andalucía hasta el domingo 8 de noviembre.

Air Europa también ha ampliado su oferta. La compañía, que desde junio mantenía dos frecuencias diarias de ida y vuelta entre Sevilla y Madrid, ha incorporado una tercera conexión diaria desde este miércoles, 4 de noviembre.

Además, los martes, jueves y viernes contará con cuatro vuelos de ida y vuelta entre ambas ciudades, según ha comunicado la aerolínea.

Volotea y Wizz Air se unen

A los refuerzos de las dos compañías habituales se suman otras dos aerolíneas que hasta ahora no operaban vuelos directos entre Sevilla y Madrid. Se trata de Volotea y Wizz Air, que han anunciado nuevas conexiones para facilitar los desplazamientos mientras continúa la interrupción ferroviaria.

Wizz Air será la primera en incorporarse. La compañía ha anunciado dos nuevas rutas nacionales que conectarán Madrid con Sevilla y Málaga a partir del próximo 6 de noviembre. Cada una de ellas contará con dos vuelos diarios, por lo que la aerolínea ofrecerá dos conexiones al día entre la capital española y la ciudad hispalense.

En cuanto a los precios, Wizz Air ha comunicado que los billetes estarán disponibles desde 45,99 euros y que las tarifas no superarán los 99,99 euros.

Por su parte, Volotea habilitará cerca de un centenar de vuelos adicionales entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga. En el caso de la conexión con la capital andaluza, los servicios comenzarán el 13 de noviembre y se mantendrán hasta el 16 de diciembre.

Inicialmente, la aerolínea ofrecerá hasta cuatro frecuencias semanales entre Madrid y Sevilla, concretamente los lunes, miércoles, viernes y domingos. En diciembre, la compañía prevé añadir una conexión los jueves, ampliando así las posibilidades de desplazamiento entre ambas ciudades.

Volotea también ha fijado tarifas máximas para estos trayectos. Los billetes costarán hasta 75 euros por trayecto en tarifa básica y 99 euros si el pasajero viaja con una maleta de cabina de hasta diez kilos.

De esta forma, Iberia, Air Europa, Wizz Air y Volotea concentrarán la oferta aérea directa entre Sevilla y Madrid en las próximas semanas.

Una alternativa que cobra especial importancia para los viajeros que necesitan desplazarse entre ambas ciudades mientras se restablece la normalidad en las conexiones ferroviarias de alta velocidad.