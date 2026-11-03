Sevilla se prepara para una adjudicación extra de 228 módulos de casetas en 2027 por la ampliación de la Feria

Sevilla se prepara para una adjudicación extra de 228 módulos de casetas al inicio de 2027 por la ampliación de la Feria.

El Ayuntamiento ha presentado la nueva ordenanza de la mano del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, donde se prevé que las nuevas casetas se den a principios del año que viene además del procedimiento ordinario habitual. El plazo de renovación estará abierto hasta el 15 de noviembre.

Los nuevos 228 módulos no se traducirán en 228 casetas, sino que serán de distinto tamaño, ocupando cada una uno, dos o tres módulos, según ha indicado el delegado.

También, ha explicado que la ampliación de la Feria sigue su curso con una nueva ordenanza que actualiza la existente y que camina en paralelo con la cesión de los terrenos que ya se solicitaron al Ministerio de Hacienda.

En líneas generales, la ampliación de la Feria no será una realidad en 2027 pero sí comenzarán los trabajos de cara a 2028 porque el gobierno municipal planea llevar al Pleno la nueva ordenanza en febrero.

Si se aprueba, las obras se adjudicarían en marzo y en abril, en plena Feria, empezarían las actuaciones.

Alés ha explicado que las obras comenzarán en la parte trasera de la calle del Infierno para evitar problemas durante el desarrollo de la Feria de 2027.

La otra opción era que los operarios hubieran trabajado en la calle Costillares, algo que hubiera afectado a la fiesta en sí durante esa semana.

Otras novedades de la ordenanza presentada son que el paseo de caballos comenzará a las 13:00 horas y finalizará cuando se estime por las necesidades de la Feria.

Además, habrá nuevas medidas de seguridad que se tendrán que adoptar en las casetas, un control para las situaciones de fraude y se reforzará el régimen sancionador.

En contestación a este nuevo proyecto de ordenanza, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha cuestionado la credibilidad del anuncio sobre la ampliación de la Feria después de los sucesivos cambios de fecha y compromisos incumplidos, después de que el Ayuntamiento haya situado ahora las nuevas casetas para 2028, mientras el proyecto continúa "pendiente de informes, licitación y adjudicación de las obras".

En una nota de prensa, la formación señala que de las 300 casetas anunciadas para 2025 se pasó a 260 para 2026 y, después, a unas 200 para 2027. En abril de este año, Sanz aseguró que la ampliación se realizaría "sí o sí" en 2027, antes de reconocer que no estaría culminada hasta 2028.

De esta manera, la información presentada acredita la remisión de documentación a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para obtener un informe preceptivo, mientras que la adjudicación extraordinaria de casetas sigue sin fecha concreta, por lo que queda vinculada a la adjudicación de las obras y dependerá del número de casetas que los técnicos determinen que estarán disponibles en 2028.