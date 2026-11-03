Las reservas turísticas en Sevilla caen un 20% tras el accidente ferroviario de Urda

El accidente ferroviario de Urda (Toledo) empieza a tener consecuencias en el sector turístico de Sevilla. La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) ha alertado de una caída aproximada del 20% en las reservas tras el puente de Todos los Santos, acompañada de un incremento significativo de las cancelaciones.

La asociación ha trasladado su "profundo dolor" por el accidente y sus condolencias a las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas.

No obstante, también ha mostrado su preocupación por las consecuencias que estos acontecimientos pueden tener para uno de los principales atractivos turísticos de España: sus conexiones ferroviarias.

Para ASET, el problema va más allá de las pérdidas económicas inmediatas. El colectivo considera que la sucesión de accidentes está deteriorando la confianza de los usuarios en el ferrocarril y, especialmente, en la alta velocidad.

En este sentido, recuerda que el siniestro de Urda se produce después del ocurrido en Adamuz (Córdoba), hace apenas nueve meses.

La asociación señala que el AVE ha sido durante décadas una de las grandes fortalezas de España como destino turístico, al representar valores como la modernidad, la seguridad, la puntualidad y la fiabilidad.

Una ventaja competitiva que, según advierte, está especialmente vinculada a destinos como Sevilla, cuya conectividad con otros puntos del país depende en buena medida de la alta velocidad.

En este contexto, ASET recuerda que ya en 2025 manifestó su preocupación por el estado de la línea Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992 y primera infraestructura de alta velocidad construida en España.

El colectivo sostiene que lleva tiempo reclamando una mayor atención a su mantenimiento, modernización y renovación, al considerar que se trata de una conexión estratégica para Andalucía.

Ante esta situación, los empresarios turísticos reclaman explicaciones, transparencia y actuaciones concretas. Entre sus principales exigencias se encuentran la revisión del estado de las infraestructuras ferroviarias y la garantía de que se acometan las labores necesarias de mantenimiento y renovación.

"La seguridad y la fiabilidad del transporte ferroviario no son negociables", subraya la asociación, que considera que la conectividad es fundamental para el turismo, pero que esta necesita ir acompañada de la confianza de los viajeros.

Por último, ASET insiste en que su objetivo no es señalar culpables antes de que concluyan las investigaciones, sino conseguir que se atiendan las advertencias realizadas y se depuren las responsabilidades que correspondan.

El colectivo reclama que se actúe con urgencia para evitar que la situación siga perjudicando a la imagen turística de España y a la competitividad de destinos como Sevilla.