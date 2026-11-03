Presentación del BES por parte de la Universidad Loyola, el Colegio de Economistas de Sevilla, y Caja Rural del Sur Cedida

El PIB de Sevilla crecerá un 2,8% este año, pero reducirá su ritmo económico de cara al 2027 en un 2,3%

La economía de la provincia de Sevilla continuará creciendo durante los próximos dos años, aunque a un ritmo cada vez menor. Las previsiones apuntan a un incremento del PIB del 2,8% en 2026 y del 2,3% en 2027, en un escenario marcado por la incertidumbre internacional y el encarecimiento de la energía.

Así lo recoge el vigésimo octavo Barómetro Económico de Sevilla (BES), elaborado por el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla y la Universidad Loyola, que analiza la situación económica correspondiente al tercer trimestre de 2026.

Uno de los principales apoyos de esta evolución será el mercado laboral. El número de personas ocupadas aumentará un 3% durante 2026, frente al crecimiento del 1,3% registrado en 2025. Para 2027, la previsión es que el empleo siga aumentando, aunque a un ritmo algo más moderado, del 2,4%.

Esta evolución también tendrá reflejo en la tasa de paro. Después de situarse en el 13,9% en 2025, el indicador bajaría hasta el 12,7% este año y se mantendría prácticamente estable durante el próximo ejercicio, con un 12,6%.

Para María del Carmen Delgado, directora ejecutiva del Barómetro Económico de Sevilla y directora del Departamento de Economía de la Universidad Loyola, el aumento de la ocupación y el descenso del desempleo respaldan una trayectoria de "crecimiento con solidez".

Sin embargo, este escenario favorable tendrá que hacer frente a distintas dificultades. La inflación será una de las principales fuentes de presión para las familias y las empresas sevillanas.

El informe prevé que alcance el 3,5% en 2026, impulsada por el encarecimiento de la energía asociado al conflicto en Oriente Medio. En 2027 se moderaría hasta el 2,7%, aunque seguiría por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo.

Delgado advierte de que "el repunte de la inflación en 2026 es el principal factor de presión a corto plazo sobre hogares y empresas".

Además, señala que las perspectivas económicas dependerán de la evolución internacional, especialmente de los precios energéticos, y de la capacidad de la provincia para reforzar la inversión y la productividad a medio plazo.

Turismo y empleo

Los indicadores analizados por el Barómetro Económico de Sevilla muestran una evolución desigual de los distintos sectores. El turismo y el empleo se consolidan como los principales motores de la actividad provincial.

Las pernoctaciones hoteleras se mantienen por encima de los niveles previos a la pandemia y alcanzan máximos históricos, al igual que las afiliaciones a la Seguridad Social.

La creación de sociedades mercantiles también conserva niveles elevados y experimenta una recuperación durante el verano, especialmente en Sevilla.

La provincia mantiene en este ámbito una posición más favorable que el conjunto de Andalucía, aunque su evolución continúa siendo sensible a los episodios de incertidumbre económica.

En cambio, otros indicadores reflejan una pérdida de dinamismo. El comercio exterior sevillano se deteriora y registra su saldo más bajo desde 2022.

También retroceden las exportaciones, mientras que la confianza empresarial cae durante la primavera y vuelve a repuntar en el tercer trimestre, hasta situarse en valores próximos a los del comienzo del año.

El consumo de energía eléctrica muestra estabilidad, aunque con fluctuaciones, mientras que el crédito pierde impulso y las hipotecas se mantienen en niveles elevados.

Andalucía

La moderación de la economía sevillana se aprecia especialmente al comparar la evolución provincial con la del conjunto de la comunidad autónoma. El Índice BES se situó en 116,9 puntos en Sevilla durante el segundo trimestre de 2026, prácticamente sin variaciones respecto al trimestre anterior, cuando alcanzó los 117 puntos.

Andalucía, por su parte, experimentó un avance más pronunciado y pasó de los 112,6 puntos a los 133,8 en el mismo periodo.

Esta diferencia refleja una evolución económica más moderada en Sevilla que en el conjunto regional. Mientras que el turismo y el empleo sostienen la actividad provincial, el retroceso de las exportaciones, la creación de empresas y la confianza empresarial frena su crecimiento.

En Andalucía, en cambio, el avance estuvo impulsado principalmente por el turismo y las exportaciones.

El informe advierte, no obstante, de que estos índices todavía no incorporan el consumo de energía eléctrica, cuya inclusión previsiblemente reduciría las puntuaciones de ambos territorios.

Encarecimiento de la energía

El escenario económico provincial también está condicionado por la situación internacional. El Barómetro recoge el impacto del nuevo choque energético derivado de las restricciones al tráfico por el estrecho de Ormuz, que llegaron a paralizar en mayo 10,9 millones de barriles diarios de producción de crudo.

El precio del petróleo Brent alcanzó una media de 114,2 dólares por barril en septiembre, un 82,5% más que en diciembre de 2025. La depreciación del euro ha agravado el impacto para las economías europeas, donde el incremento del precio del crudo medido en moneda comunitaria llega al 85,6%.

Esta situación también se ha trasladado a los precios. La inflación de la zona euro pasó del 1,7% en enero al 3,8% en septiembre, mientras que en Estados Unidos alcanzó el 3,4% en agosto.

En España, las previsiones siguen apuntando a un crecimiento del PIB del 2,6% en 2026, según el Loyola Economic Outlook. Una estimación similar a las del Fondo Monetario Internacional, que sitúa el avance en el 2,5%, y el Banco de España, que lo cifra también en el 2,6%.

No obstante, el encarecimiento de los precios también tiene consecuencias en la economía nacional. La inflación armonizada llegó al 5% en septiembre, 1,2 puntos por encima de la registrada en la zona euro.

Además, la subida salarial pactada en convenio, del 3,04%, se mantiene por debajo de la inflación media prevista para el año, del 3,4%, mientras que el euríbor a doce meses alcanzó el 3,24% en septiembre.