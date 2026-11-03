En imágenes, así se vivió en la Catedral de Sevilla la misa del Miércoles de Ceniza Alfonso de la Herrán Sevilla

La Catedral de Sevilla acogerá un funeral por las víctimas del accidente de Urda el lunes 9 de noviembre

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, presidirá una misa funeral este lunes, 9 de noviembre, a las 20:00 horas en la Catedral, por el eterno descanso de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

La semana pasada, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya anunció en una atención a medios que en estos próximos días se daría a conocer la fecha de dicha eucaristía en la seo hispalense.

Saiz Meneses lo ha comunicado en su perfil personal de X, en un mensaje en el que convoca a la comunidad diocesana a participar en esta misa por las víctimas del citado accidente entre dos trenes de alta velocidad, un AVE y un Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, saldado con 69 fallecidos --seis de ellos vinculados de un modo u otro a la provincia-- y al menos medio centenar de heridos.

La Catedral ya acogió una misa de esta naturaleza el pasado 28 de enero por las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y por Fernando Huerta, el joven maquinista sevillano fallecido en Gelida (Barcelona) en un siniestro de Rodalies, tres días más tarde.

La eucaristía fue celebrada en el trascoro de la Catedral y oficiada también por monseñor Saiz Meneses. Comenzó su homilía elevando sus oraciones por el eterno descanso de las víctimas mortales en sendos accidentes señalando que después de una tragedia como esta, "no es fácil dirigir unas palabras, cuando la herida aún está abierta".

Por ello, apuntó que "somos una familia en la que nadie debe sentirse solo", quien tuvo un "especial recuerdo" a los servidores públicos, "que han puesto su profesionalidad y humanidad al servicio de los demás".