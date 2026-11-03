Imagen de la acampada en defensa de la vivienda en Las Setas en Sevilla. Europa Press

El alcalde de Sevilla ofrece a los antidisturbios de la Policía Local para desalojar la acampada de las Setas

Ante el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid por el derecho a la vivienda, tras 38 días de protesta, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que haga lo mismo con la instalada en la plaza de la Encarnación, conocida como Las Setas.

Para ello, según ha explicado antes de intervenir en un foro, esta mañana ha ofrecido a la Subdelegación del Gobierno el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) y la Policía Local, también conocidos como los antidisturbios o boinas rojas.

El objetivo es liberar la zona para el montaje de las luces de Navidad y, sobre todo, porque las reivindicaciones en materia de vivienda por los acampados "son una gran mentira".

"Estamos a la espera de que se nos confirme una fecha". Sin embargo, fuentes de la Subdelegación del Gobierno han indicado que de momento, "no hay novedades" sobre el posible desalojo del enclave.

Poco después de que se iniciara esta acampada, el alcalde ya envió un escrito a los por entonces delegado y subdelegado del Gobierno de España en Andalucía y Sevilla para que procedieran al desalojo de la misma.

No obstante, en aquel momento la respuesta fue que "no tenían previsto desalojar nada porque no generaba molestias a los vecinos".

Ahora considera que el momento es distinto. Los propios comerciantes de la zona también lo han exigido por las pérdidas económicas que están sufriendo en sus negocios.

Por su parte, los responsables de la acampada han realizado un llamamiento para que "toda la gente que pueda" acuda a pasar la noche o la tarde con el objetivo de parar posibles amenazas de desalojo forzoso y prolongar su estancia en el enclave hasta, al menos, la Huelga General del 11 de noviembre.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, después de que la Plaza del Sol de Madrid haya sido desacampada de forma "sorpresiva y violenta", los acampados en Sevilla no tienen entre sus planes abandonar la Plaza de la Encarnación.

"Pretendemos continuar como espacio de proyección política de cara a la lucha por la vivienda y sobre todo de cara a la Huelga General", aseguran los convocantes.