El despliegue de la Policía Nacional por la presencia de Vito Quiles en Sevilla. EFE

La visita de Vito Quiles en Sevilla provoca momentos de tensión al coincidir con una marcha de antifascistas

No llegó al nivel de la manifestación de la semana pasada en Bilbao, donde tuvo que suspender el acto, pero la Policía Nacional tuvo que poner en marcha este domingo un despliegue importante para evitar altercados en el centro de Sevilla.

¿El motivo? La coincidencia de una parada del comunicador Vito Quiles en la capital hispalense en el marco de su gira nacional 'Tour Combativos II' con una movilización organizada por colectivos de izquierda y antifascistas en la misma Puerta de Jerez.

El recorrido, que está realizando por distintas ciudades españolas, busca movilizar especialmente a los jóvenes más partidarios de la derecha de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La convocatoria inicial estaba de su acto estaba prevista para las 18.00 horas en Puerta Jerez.

Sin embargo, la Policía ha trasladado el acto a las inmediaciones del Palacio de San Telmo, donde le esperaban numerosos jóvenes portando banderas de España, que también han sido blindados por los agentes.

Bajo el lema 'Paremos los pies al fascismo', los convocantes de izquierda habían difundido un mensaje por grupos de WhatsApp y en redes sociales en el que rechazaban la presencia de Quiles en Sevilla y llamaban a la movilización contra el fascismo.

Hubo un primer momento de tensión. Según informa ABC, algunos integrantes de colectivos anticapitalistas arrojaron sillas en una terraza, aunque los agentes contuvieron el incidente.

Sin embargo, todo se ha quedado "en un conato", según la propia Policía Nacional, que ha llamado la atención a los visitantes y sevillanos que paseaban por los aledaños de la Puerta de Jerez sobre esa hora en un día festivo.

El objetivo del dispositivo era mantener separados ambos grupos y evitar posibles enfrentamientos en el centro de la capital.

Quiles finalmente siguió la recomendación de los agentes de permanecer dentro de los jardines del Cristina y fue ahí donde mantuvo el encuentro con los jóvenes que habían acudido a verlo.

El recorrido de Tour Combativos, cuyo lema es Mafia o patria, comenzó en Pamplona el 15 de octubre y también ha pasado por Barcelona, Zaragoza y Bilbao. Mañana estará en Málaga.