Rojas-Marcos, alcalde de Sevilla en 1992: "El AVE fue un cañón para Andalucía y un ejemplo al mundo; ahora es lo contrario"

En el año 92 se pagaba en pesetas, el tabaco rubio empezaba a desbancar al negro, el sida encaraba sus peores años, Barcelona era olímpica, las mujeres usaban hombreras y el PSOE llevaba una década en el poder.

Aparte de todo eso, y no menos importante, Sevilla estrenaba la Alta Velocidad. La ciudad se abría a la vez a la modernidad y al mundo, pues la llegada del AVE coincidía con la Exposición Universal.

Años de euforia, de transformaciones, de estrenos. "Aquello fue un cañón para Andalucía", rememora para EL ESPAÑOL Alejandro Rojas-Marcos, alcalde de Sevilla en 1992.

El fundador del Partido Andalucista confiesa que llegó a la Alcaldía de manera sorpresiva, de 0 concejales en el 87 al bastón de mando en el 91. El PSOE gobernaba en la Moncloa, en la Junta, en la Diputación.

"Yo era un garbanzo negro en aquella asamblea socialista, me miraban con indignación", recuerda riendo. Rojas-Marcos imputa a Felipe González y al Rey Juan Carlos, ninguno de ellos "santos de mi devoción", la llegada del AVE y la Expo.

Fueron dos eventos que cambiaron la fisonomía y las oportunidades de la ciudad en un año que ha quedado fijado en la memoria de los sevillanos. El año de los prodigios.

"Jordi Pujol estaba indignado con que el AVE no fuera a Barcelona antes, argüía razones económicas. Yo le dije que esa era la lógica del dinero, pero que había otra: la de las necesidades. En Andalucía el AVE desarrollaba lo insuficientemente desarrollado", apunta el ex alcalde.

De las pruebas al estreno

Los viajes de prueba del AVE comenzaron en diciembre del 91 y se alargaron hasta marzo del 92. Ya se usaba el sistema alemán LZB aún vigente en la línea de Andalucía.

Los trenes se detenían en la subestación de Majarabique, no aún en Santa Justa, la estación inaugurada el año antes, a cargo de Cruz y Ortiz.

El servicio comercial regular hasta Santa Justa empezó el 21 de abril, coincidiendo con el arranque de la Expo. Pero el 14 tuvo lugar el viaje inaugural con las autoridades.

Rojas-Marcos aparece en la emblemática imagen en el apeadero de la Cartuja, junto a Manuel Chaves, Mercé Sala, Jacinto Pellón, Narcís Serra, José Borrell, Virgilio Zapatero y otros.

"No he recibido más empujones en mi vida que ese día", señala el alcalde del 92. Todos querían salir en la foto.

De aquel primer viaje, el vicepresidente Narcís Serra destacó su sorpresa por "la falta de traqueteo y no tener una impresión grande de movimiento, a pesar de la velocidad".

Con velocidades punta de 300 kilómetros por hora, "se podía hacer hasta caligrafía", asegura Rojas-Marcos. Y añade: "Ahora va pegando botes como por una carretera mala".

Francisco Mesa Espejo fue el maquinista encargado del viaje de autoridades, que salió a las 15:30 de Atocha. El primer servicio comercial lo pilotó Alfredo Durán Alonso.

En una entrevista en Cope por el 25 aniversario del AVE, rememoraba la cantidad de perdices que se estrellaban contra el tren y la euforia popular que despertaba: "Era emocionante, la gente aplaudía al paso del tren".

Sevilla pasaba a estar a dos horas y cuarenta y cinco minutos de Madrid. Antes de la alta velocidad el trayecto se cubría en seis horas y en condiciones más incómodas. Costó medio millón de pesetas.

En las crónicas televisivas de la época la gente se sorprende de la apariencia y velocidad del tren: "Parece un avión". Dos años después, el 23 de abril de 1994, el AVE alcanzó los 357 kilómetros por hora, precisamente en el tramo de Urda. Una cifra que entró en el libro Guinness de los Récords.

Cuando "todo funcionaba"

Como las personas, también los países tienen su prime. Hay cierto consenso en que el de España fue en el 92. Aún suficientemente ingenuos, todavía no demasiado acomodados y con muchas ganas de estrenar cosas.

Tras las tragedias concatenadas de Adamuz y Urda, se han viralizado estos días los vídeos promocionales de los 90 de Renfe, cuando "todo funcionaba", se lee en los comentarios. "La España feliz", añaden otros.

"Yo he sido usuario permanente estos años y he visto cómo se ha ido deteriorando. No solo en comodidad y riesgo, sino un deterioro en la organización, hasta en la amabilidad", apunta Rojas-Marcos.

El dinero para mantenimiento, confiesa, "no luce" y no se ha invertido en ello. "Renfe era un ejemplo ante el mundo, en Alemania hablaban de los trenes españoles, en Francia, en Inglaterra; hemos pasado a lo contrario", añade.

El ex alcalde se sorprende de que no haya dimisiones y considera que el de la alta velocidad es un problema político, "no es cuestión de un accidente, por doloroso que sea".

En 1992 el precio del billete oscilaba entre 6.000 y 16.000 pesetas. En su año inaugural, 1,3 millones de usuarios tomaron el tren entre Sevilla y Madrid.

Más de 30 años después, la alta velocidad encara una crisis de reputación y confianza sin precedentes, con una dramática caída en el número de viajeros este 2026 en la línea de Andalucía.