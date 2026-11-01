Sevilla despide octubre rozando los 30 grados en el final de mes más cálido de la última década

Sevilla termina octubre con temperaturas más propias de otras épocas del año. A las puertas de noviembre, cuando el calendario apunta al otoño avanzado y el descenso térmico suele hacerse más evidente, los termómetros de la capital hispalense continúan rozando los 30 grados.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntaban a máximas de 30 grados el jueves 29 de octubre y de 29 grados tanto el viernes 30 como este sábado 31.

Una situación que prolonga el ambiente cálido durante los últimos días del mes y que contrasta con los valores registrados en estas mismas fechas en los últimos años.

La persistencia de estas temperaturas es uno de los aspectos más llamativos del final de octubre en Sevilla. Durante los últimos diez años, las máximas del 31 de octubre han quedado por debajo de los valores previstos para este 2026.

La comparación permite comprobar la diferencia entre el cierre de este mes y el de los anteriores, con registros que han oscilado desde los 13 grados de máxima de 2018 hasta los 27 grados alcanzados en 2017 y 2020.

En concreto, el 31 de octubre de 2016 la máxima fue de 26 grados, mientras que en 2017 llegó a los 27. Un año después, en 2018, el panorama fue muy distinto, con una temperatura máxima de apenas 13 grados.

En 2019, el termómetro alcanzó los 26 grados y en 2020 volvió a situarse en 27. Los valores descendieron hasta los 24 grados en 2021 y los 23 en 2022. En 2023, la máxima se quedó en 17 grados, mientras que en 2024 fue de 20 y en 2025, de 24 grados.

Frente a esta evolución, Sevilla llega al último día de octubre de 2026 con una máxima prevista de 29 grados. La diferencia respecto a buena parte de los registros anteriores refleja un final de mes especialmente cálido, con temperaturas que se mantienen elevadas cuando noviembre está a punto de comenzar.

Un octubre sin récord

Aunque el calor de estos últimos días destaca por su persistencia, octubre de 2026 no ha sido el mes con la temperatura máxima más alta de los últimos años. Ese registro corresponde a octubre de 2023, cuando el día 1 los termómetros llegaron a rozar los 38 grados en Sevilla, una cifra muy elevada para el comienzo del otoño.

La máxima de este octubre se ha situado en 32,9 grados. Se trata de un valor inferior al registrado en aquella jornada de 2023, pero que confirma que el calor tampoco ha desaparecido durante este mes. De hecho, a lo largo de octubre se han contabilizado diez días en los que las temperaturas han superado los 30 grados.

La diferencia entre ambos datos resulta importante para entender el comportamiento térmico del mes. Una cosa es alcanzar una temperatura excepcional en una jornada concreta y otra mantener máximas elevadas cuando octubre está a punto de terminar.

En este caso, el interés está en la continuidad del ambiente cálido durante los últimos días, con valores cercanos a los 30 grados en una época en la que las temperaturas ya suelen ser más moderadas.

A las puertas de noviembre

El calendario avanza hacia noviembre, pero las temperaturas en Sevilla siguen sin reflejar un cambio acusado hacia el frío.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica un 1 de noviembre también con temperaturas bastante cálidas donde la máxima vuelve a situarse en 29 grados y la mínima en 12.

La misma tendencia se dará durante los primeros días de noviembre, ya que los 29 grados de máxima se mantendrán hasta el 3 de noviembre.

El resultado es una despedida de octubre marcada por la continuidad del calor, en contraste con las temperaturas más bajas que se registraron en varios de los cierres de mes de la última década. Sin necesidad de alcanzar un récord absoluto, Sevilla afronta la entrada en noviembre con un ambiente inusualmente cálido para estas fechas.