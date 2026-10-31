Lucero, el escritor gaditano que cuenta la vida de Miguel Hernández con los ojos de su mujer: "Voy más allá del mito"

José Antonio Lucero quería contar la vida de Miguel Hernández, pero no hacerlo a través de una biografía al uso, sino desde la mirada de Josefina Manresa, la mujer que compartió su vida y que, tras su muerte, se encargó de preservar su legado.

La lectura de las cartas del poeta y de las memorias que ella publicó en 1980 llevó al escritor gaditano a encontrar la historia que buscaba: la de dos personas que, más allá del mito y de la imagen idealizada del amor, vivieron una relación llena de matices y contradicciones.

De ese propósito nace Tu risa me hace libre, su cuarta novela, en la que reconstruye sus vidas y se adentra en el hombre que había detrás de los versos. Porque, como reflexiona Lucero, "no leeríamos a Miguel Hernández igual si no hubiera pasado por la cárcel y la muerte".

"Tenía claro que quería, en primer lugar, escribir, no una biografía, pero sí contar la vida de Miguel Hernández", explica el autor.

La investigación lo llevó a las cartas del poeta y a las memorias que Josefina Manresa publicó en 1980. Fue entonces cuando encontró la perspectiva desde la que quería contar la historia: "Era la vida de él a través de los ojos de ella, de la mujer que está con él, pero sobre todo la persona que cuida de su legado después de su muerte".

El epistolario le permitió, además, acercarse a un Miguel Hernández alejado de la imagen que ha perdurado en el imaginario colectivo.

"Me encuentro al Miguel que yo quería buscar, que era la persona más allá del mito, del poeta que todos conocemos, que muere en prisión, pero que también ha escrito en la guerra, que ha versado sobre la libertad y sobre tantas cosas", señala Lucero.

En esas cartas aparece alguien con una personalidad compleja, con virtudes y defectos, capaz de mostrar un carácter abierto y, al mismo tiempo, cierta vanidad. "Era una persona con todas las contradicciones que tenemos", resume.

Esa dimensión humana atraviesa también su relación con Josefina. El escritor no pretende presentar un amor idealizado, sino una historia real, con sus diferencias y dificultades.

"La historia de los dos también es una historia con todas las contradicciones que puede haber en una historia de amor, que nunca es perfecta, como ninguna otra", afirma.

La mirada de ella permite, además, reconstruir aspectos de la vida cotidiana que quedan fuera de la imagen pública del poeta y que contribuyen a comprender mejor a ambos protagonistas.

Dos voces

La novela alterna las voces de Miguel Hernández y Josefina Manresa, dos personajes que cuentan su propia historia en primera persona.

Lucero buscaba que el lector sintiera que estaba sentado frente a Josefina, escuchando sus recuerdos, y que, al mismo tiempo, pudiera acompañar al poeta durante su reclusión.

"Quería que el lector tuviera la sensación de estar en una celda con Miguel Hernández y que Miguel Hernández, como todos los años que pasó en la cárcel, pues contaría su vida a los presos que están ahí", explica.

Todo esto supuso, por descontado, un reto para el escritor. "Es la primera vez que escribo desde dos personajes reales. Hasta ahora, todos mis personajes eran personas de ficción en entornos reales", reconoce.

En esta ocasión, el margen para inventar estaba mucho más limitado por la trayectoria biográfica de ambos y por los testimonios que se conservan.

La documentación marca, por tanto, los límites de la ficción, pero también sus posibilidades. "La ficción entra en juego en los vacíos que deja la biografía y en los momentos donde la biografía ya no se mete, tampoco las memorias, en la propia intimidad de los dos", apunta.

Acercar el pasado

Para Lucero, esa es precisamente una de las funciones de la novela histórica: acercar el pasado sin renunciar a las preguntas que todavía plantea.

"Yo creo que dentro de nuestra relación con el pasado, con las incógnitas que seguimos haciéndonos sobre el pasado reciente de España, la ficción también cumple una función que tiene que estar entre nosotros, que es la de acercarnos a una historia y, sobre todo, hacernos preguntas sobre ella", sostiene.

Su propósito es tender un puente entre los protagonistas y los lectores actuales, sin reducir sus vidas a una sucesión de acontecimientos históricos.

La obra que pudo ser

La relación entre la experiencia vital de Miguel Hernández y su producción literaria es una de las cuestiones que más interesan al escritor.

Aunque el poeta ya había alcanzado una voz propia con El rayo que no cesa, publicado en enero de 1936, antes del comienzo de la Guerra Civil, Lucero considera que algunas de sus composiciones más universales no pueden entenderse sin las circunstancias que atravesó después.

"La poesía que lo hace inmortal es la que él escribe en una situación de urgencia y coyuntural que es la que vive en la guerra", explica.

Para ilustrarlo, recurre a Las nanas de la cebolla, uno de los poemas más conocidos de Hernández: "Eso jamás lo había escrito sin la experiencia vital que tiene en prisión".

La reflexión encierra una paradoja, y es que las circunstancias que truncaron la vida del poeta también condicionaron la obra que ha llegado hasta nuestros días.

Sin la guerra, la cárcel y la muerte prematura, su trayectoria literaria habría sido necesariamente distinta. Sin embargo, resulta imposible saber en qué dirección habría evolucionado.

El vacío histórico

"El problema de Hernández y de Lorca es todo el vacío que tenemos en torno a un futuro que no ocurre, porque se cruza el fascismo y se cruza la guerra de por medio", señala Lucero, que invita a imaginar las posibilidades que quedaron abiertas.

Está convencido de que Hernández habría seguido escribiendo teatro, una de sus grandes aspiraciones, y no descarta que se hubiera acercado al cine o a la novela. "No lo sabemos", admite.

También la historia de amor entre Miguel y Josefina habría podido tomar otro rumbo.

El escritor recuerda que ambos tenían personalidades y aspiraciones muy diferentes: él quería abrirse camino en el mundo literario y marcharse a Madrid, mientras que ella tenía un carácter distinto. Sin la guerra, reconoce, quizá su relación habría terminado de otra manera.

Es precisamente esa incertidumbre la que sostiene buena parte de la mirada de Lucero. En Tu risa me hace libre, la historia no se limita a recordar al poeta convertido en símbolo de la libertad y víctima de la represión franquista.

También devuelve la atención a sus contradicciones, a sus aspiraciones y a los vínculos que construyó durante su vida. Y, junto a él, rescata a Josefina Manresa, cuya voz permite reconstruir una parte esencial de esa historia.

Porque, como defiende el escritor gaditano, acercarse a Miguel Hernández exige mirar más allá de la figura que ha sobrevivido a su muerte.

Comprender al hombre implica atender tanto a los versos que lo hicieron inmortal como a las circunstancias que marcaron su destino y a la mujer que contribuyó a mantener viva su memoria.