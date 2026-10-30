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Los hoteleros de Sevilla señalan una pérdida de 3.000 a 4.200 pernoctaciones diarias tras el accidente de tren de Urda

Los hoteleros de Sevilla señalan una pérdida de 3.000 a 4.200 pernoctaciones diarias tras el accidente de tren de Urda.

También, alertan de una oleada de cancelaciones de reservas en un corredor con una frecuencia de 47 trenes diarios y que mueve una media diaria de 10.000 viajeros.

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia ha realizado un análisis a corto, medio y largo plazo sobre el aislamiento de Sevilla por tren con Madrid después del accidente ferroviario en Urda, en la provincia de Toledo. En el estudio, la entidad señala que ya hay cancelaciones y modificaciones de reservas "en cascada" desde ayer y a las puertas de un puente festivo como es el de Todos los Santos.

Los hoteleros apuntan que la tendencia irá a más en los próximos días y semanas por la suspensión de reuniones corporativas y eventos institucionales que se suceden constantemente en Sevilla.

Explican que los hoteles sevillanos esperaban una ocupación media del 84% para el puente de Todos los Santos, una previsión que en estos momentos es una "total incógnita" porque no conocen con exactitud las cancelaciones producidas.

A medio plazo, señalan que el bloqueo de la principal arteria de conectividad ferroviaria hasta diciembre es un "escenario crítico". La ruta Sevilla-Madrid opera con una frecuencia de 47 trenes diarios y mueve una media diaria de 10.000 viajeros (unos 300.000 usuarios al mes).

El impacto hotelero de este aislamiento entre la capital de Andalucía y la de España es directo y masivo porque el volumen de llegada en un solo sentido oscila entre los 4.750 y los 6.000 pasajeros al día y se estima que entre el 60% y el 70% de los viajeros procedentes de Madrid en Alta Velocidad se queda a pernoctar en Sevilla.

Es decir, que la actual situación provoca que ya no haya entre 3.000 y 4.200 viajeros diarios que duerman en la capital hispalense por turismo o trabajo.

La mayor "preocupación" de la patronal a largo plazo es el "daño reputacional" y la "desconfianza" que este segundo siniestro ferroviario del año puede generar en los usuarios de la Alta Velocidad en España, especialmente en el corredor Madrid-Sevilla.

La ruta ya se vio seriamente afectada en el primer trimestre de 2026 tras el accidente ferroviario de Adamuz, el cual provocó un descenso del 25% de pasajeros en este trayecto de tren. La repetición de una situación así amenaza de forma directa la estabilidad y la predictibilidad que el turismo de la provincia de Sevilla necesita para su funcionamiento.

Por ello, se pide que coordinación de las autoridades y operadores de transporte para habilitar todas las alternativas logísticas posibles mientras dure la crisis, con el fin de minimizar el impacto económico en la ciudad y garantizar una movilidad segura.