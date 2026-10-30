La familia de Antonio Vázquez, apoderado de Pablo Aguado, confirma su muerte en el accidente ferroviario de Urda

La familia de Antonio Vázquez, el apoderado del torero Pablo Aguado y hermano del también diestro Curro Vázquez, ha confirmado su muerte en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo.

La familia ha recibido la fatídica información a las 13:16 horas por parte de los servicios de emergencias después de 48 horas en las que han estado esperando noticias sobre su paradero y su estado de salud, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Hasta este viernes los familiares no han tenido la confirmación absoluta tras el cotejo de las muestras de ADN.

La familia desea expresar su más sincero agradecimiento a los medios de comunicación, amigos, allegados y a todo el mundo taurino por el interés, la preocupación y las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas.

Tanto su hijo, Francisco, como su hermano, Curro, se sienten emocionados por el respeto y cariño que les está trasmitiendo todo el mundo.

Viajaba en el tren Iryo que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla y se dirigía a la ganadería de Núñez del Cuvillo para ver toros de cara a la próxima temporada cuando el AVE impactó unos minutos antes de las 9:00 horas.

Los miembros de la familia de Antonio Vázquez estuvieron desde el mediodía del martes en la zona recorriendo los distintos hospitales para saber del estado del apoderado del diestro Pablo Aguado.

El torero sevillano ya se encuentra con la familia y volvió ayer desde Lima, Perú. Los equipos de emergencias y de investigación siguen trabajando para poder identificar a todas las víctimas.