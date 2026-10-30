Comercios se blindan ante la amenaza de disturbios por Halloween y el Ayuntamiento de Sevilla refuerza la seguridad

"Me confirman que es muy seguro que este viernes noche y sábado noche habrá disturbios en el centro comercial Nervión Plaza, como ha pasado en Barcelona. Avisad a familiares de que no vayan. Por si acaso tened cuidado".

Ese mensaje está circulando por cientos de grupos de WhatsApp. De hecho, puede leerse arriba: "Reenviado muchas veces".

También en grupos de Telegram han circulado mensajes sobre altercados atribuidos a 'Blocus', la plataforma que está bajo sospecha por haber organizado presuntamente los movimientos en otros países europeos.

Estos animan a atacar establecimientos de zonas como República Argentina, en Los Remedios; la plaza del Duque, en el Centro, coincidiendo con la celebración de la noche de Halloween.

La Policía está monitorizando los mensajes publicados en redes sociales, pero por el momento descarta que la amenaza sea real.

Sevilla se prepara…que pena en lo que se ha convertido nuestro país https://t.co/tq5GznGEdX — Alonso Gómez (@alonsogomez_) October 30, 2026

No obstante, muchos comercios del centro se están blindando con tablones de madera y refuerzos metálicos en sus escaparates ante la preocupación por los mensajes que circulan en internet.

Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo de seguridad que se reforzará con 303 agentes de Policía Local. Además, se contará con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) para la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre.

Según ha detallado el alcalde, José Luis Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, además, contarán con 20 voluntarios de Protección Civil y todo el dispositivo de Bomberos para lo que pueda ocurrir.

"Está todo preparado para garantizar la seguridad en la ciudad de Sevilla", ha subrayado el primer edil.

El alcalde ha mandado un mensaje de tranquilidad ante los mensajes vertidos en redes sociales sobre posibles altercados para la noche de este viernes: "No sabemos si se harán realidad".

No obstante, ha reconocido que comerciantes y hosteleros han consultado al Consistorio sobre la posibilidad de disturbios, ante lo que el primer edil ha confiado en la coordinación con la Policía Nacional.

Por su parte, el Ayuntamiento ha cancelado las actividades y fiestas de Halloween previstas en los distritos para este fin de semana con motivo de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno por el accidente ferroviario de Urda y por respeto a las víctimas.