La concentración de los trabajadores ferroviarios en la estación de Sevilla-Santa Justa El Español

Los trabajadores ferroviarios exigen soluciones en la concentración en Sevilla por el accidente de tren en Urda

Los trabajadores ferroviarios exigen 'soluciones' en la concentración en la estación de Santa Justa de Sevilla por el accidente de tren en Urda, en la provincia de Toledo, donde ya hay 69 fallecidos.

Han guardado cinco minutos de silencio como muestra de respeto y homenaje a las víctimas del desastre ferroviario y han reclamado que se adopten las "medidas necesarias" para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia así.

El representante de los empleados ha explicado en un pequeño manifiesto que la seguridad ferroviaria debe ser siempre una "prioridad absoluta".

Ha agradecido la labor de todos los profesionales que están atendiendo sobre el terreno y que están asistiendo a las víctimas.

Por otro lado, ha destacado que toda la familia ferroviaria se une en el dolor, el respeto y la solidaridad, recalcando que este homenaje sirva para recordar a quienes ya no están aquí, acompañar a quienes sufren y a reafirmar nuestro compromiso con un ferrocarril cada día más seguro.

Ha finalizado con un recuerdo permanente para las víctimas y todo el apoyo para sus familias, muchas de las cuales ya se encuentran en los distintos centros hospitalarios de Toledo y Madrid para identificar a los heridos.