El panel de información de los trenes suspendidos en la estación de Santa Justa El Español

Sevilla se vuelve a aislar de Madrid tras el accidente de trenes: Renfe bloquea la venta de billetes hasta diciembre

Sevilla vuelve a estar aislada de Madrid por tren nueve meses y diez días después. El accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, revive la pesadilla que ya se vivió en Adamuz, en Córdoba, a principios de año y que dejó 46 fallecidos.

No sólo con las víctimas mortales, enfermos en los hospitales y secuelas tras el desastre del choque de dos trenes, sino por la conexión de Andalucía con la capital del país.

Esta vuelve a interrumpirse durante las próximas semanas. De hecho, Renfe ya ha bloqueado los billetes de alta velocidad en el corredor entre Madrid y Andalucía hasta el 13 de diciembre.

Por tanto, no se volverán a ofertar viajes en esa línea hasta que Adif diga que las vías vuelven a estar operativas. En el caso de decidan abrirlas antes, Renfe volverá a prestar el servicio.

Ouio, por su parte, ya ha anunciado que sus servicios estarán suspendidos al menos hasta el próximo lunes 2 de noviembre.

Estas circunstancias recuerdan a las vividas a principios de año cuando se produjo el accidente ferroviario de Adamuz con una conexión interrumpida durante un mes.

Esto se traduce en que los miles de trabajadores o viajeros que utilizan los trenes para desplazarse entre Sevilla, Córdoba, Málaga, Huelva o Granada hasta Madrid tendrán que buscar alternativas para llegar a la capital de España debido a que será imposible ir en ferrocarril.

Hay que recordar que las conexiones entre las ciudades andaluzas no se han interrumpido ya que el accidente se ha producido en Toledo.

La opción del avión la utilizarán miles de personas ya que Iberia ha habilitado más billetes para conectar Andalucía con el aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez.

Igualmente los servicios de bus ya estaban este miércoles colapsados y cientos de plazas ya vendidas para un trayecto que supera las 6 horas y transcurre por la A-4 uniendo las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Ciudad Real y Toledo antes alcanzar la capital de España.