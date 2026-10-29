Descarrila un tren de mantenimiento en Sevilla y provoca el corte de circulación de una línea de Cercanías

Unas horas después de que un choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo ocasionara la muerte de al menos 68 personas, un tren de mercancías ha descarrilado este miércoles a la altura de la estación de Cercanías de Padre Pío, en Sevilla.

Un incidente mucho menor, pero que también ha provocado incidencias como la interrupción del tráfico ferroviario en el punto afectado.

Por este motivo, la circulación en la línea C4 en el núcleo de Cercanías de Sevilla se encuentra interrumpida tras la salida de ejes de un tren de trabajos de mantenimiento en La Negrilla.

Así lo ha trasladado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de sus redes sociales.

Por el momento, no hay que lamentar daños personales y el maquinista ha salido ileso. El incidente se ha producido justo en la conexión entre el centro logístico de La Negrilla y la red ferroviaria general.

Renfe ha confirmado la suspensión de esta línea como consecuencia del incidente y muchos de sus pasajeros han tenido que ser trasladados en taxis.

Fuentes de la empresa pública han concretado a EFE que el suceso se ha producido a las 20:40 en la estación Padre Pío Palmete, al descarrilar un tren de trabajo en el que solo viajaba el citado maquinista.

El convoy llevaba unos vagones de material vacíos y ha descarrilado por motivos que se desconocen durante una maniobra.

Por el momento, se encuentra cortada la citada línea de Cercanías, que realiza, con trayecto circular, la conexión entre la estación de Santa Justa (origen y fin), Palacio de Congresos, Padre Pío - Palmete, Hospital Virgen del Rocío y San Bernardo.