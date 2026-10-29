Autobuses llenos tras el 'bloqueo' de los trenes: Socibus amplía viajes entre Sevilla y Madrid por el accidente de Urda

La compañía española de transporte de viajeros por carretera ha comunicado que aumenta los viajes entre Madrid y Andalucía. Esta acción se produce debido a la creciente demanda ocasionada a raíz del accidente ferroviario de Toledo.

Socibus ha movilizado más de 70 autobuses y desplaza a más de 3.500 viajeros en el primer día tras la tragedia ferroviaria de Toledo. Otras empresas, como Blablacar, de coches compartidos, han elevado sus precios hasta llegar a los 50 euros por viaje.

La compañía ha comunicado mediante una nota de prensa que "Socibus puso a disposición de los viajeros más de 3.500 plazas para atender la extraordinaria demanda de desplazamientos entre Madrid y las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Andújar, en Jaén, tras el trágico accidente ferroviario de Urda".

Añade: "Esta organización trabaja para mantener diariamente este dispositivo extraordinario mientras persistan las necesidades de desplazamiento entre Madrid y Andalucía Occidental".

De la misma manera que se ofertan un mayor número de asientos, también se ampliará el horario de atención al cliente: "Las taquillas de Socibus permanecieron abiertas ayer hasta pasada la medianoche, prolongando durante horas su jornada habitual para atender a cientos de viajeros que buscaban una alternativa de transporte."

Aparte, agradece la ayuda recibida de parte de más entidades colaboradoras: "Desde la compañía se quiere reconocer especialmente el trabajo titánico que está desarrollando toda su plantilla, desde el personal de conducción y taquillas hasta los departamentos de Tráfico, Atención al Cliente, Sistemas y Administración, así como el de las numerosas empresas de transporte que están colaborando mediante la aportación de vehículos y conductores".

La empresa ya ha notificado que hará seguimiento de cómo evoluciona la demanda para adaptar debidamente sus servicios y recursos a todo aquel que lo necesite.

También advierte de la necesidad de aumentar su propia plantilla para cubrir la demanda de los pasajeros.

"La compañía continúa buscando conductores para reforzar sus equipos y ampliar su capacidad de respuesta, aunque reconoce las enormes dificultades que existen actualmente para incorporar nuevos profesionales de manera inmediata".

Por último reitera su intención de mantener a este ritmo los servicios para ayudar en todo lo posible a aquel que lo necesite: "El objetivo: mantener 3.000 plazas diarias mientras persista la demanda".

Por otra parte, las aerolíneas Air Europa e Iberia han trasladado en un comunicado oficial que van a reforzar sus conexiones entre Madrid y Andalucía.

Iberia aumentará en un 20% la capacidad de sus vuelos al sur, subiendo hasta en 180 asientos adicionales entre ambas ciudades. Air Europa sumará una nueva frecuencia diaria desde este miércoles a las dos que ya tenía e incluso operará cuatro vuelos de ida y vuelta durante tres días concretos a la semana.

Iberia ha cambiado el calibre de los aviones de los vuelos a Madrid-Sevilla IBE611/12, que pasan a ser operados por A321 y trabajan en aumentar también su capacidad en los próximos días.

Los vuelos programados por parte de Iberia rondan los 94 euros. Con la creciente demanda, la aerolínea ha topado los precios de los viajes entre Andalucía y Madrid hasta el domingo 8 de noviembre.

El precio máximo al que pueden llegar los billetes en tarifa turista son de 99 euros, mientras que en tarifa business es de 149.

Los días que Air Europa operará cuatro vuelos son los martes, jueves y viernes.

Ya salen las ayudas de varias empresas para poder conectar Andalucía y Madrid. Estas organizaciones prestan y duplican sus servicios de la manera más humana posible, permitiendo a los afectados por los cortes de Renfe, seguir viajando y no pagar una millonada por ello.