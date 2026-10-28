La madre de una de las víctimas del accidente en Urda. EP

La madre de una víctima de 37 años del accidente de Urda: "Sólo sabemos que está en un centro de salud"

Algunos familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, han estado en la estación de trenes de Santa Justa para tener información sobre el estado de las personas que iban en los convoyes.

Una madre ha señalado que su hijo de 37 años iba en uno de los trenes siniestrados y que sólo sabe que está "en un centro de salud".

Ha resaltado que "apenas llega información" y lo poco que sabe, lo ha conocido por "los medios". Además, ha insistido en que "no han podido hablar con él" y hay "mucha confusión" sobre el accidente.

Los equipos de emergencias desplegados en la estación de Santa Justa esperan que durante la tarde puedan aparecer más familiares aunque "muchos van camino de la provincia de Toledo o ya están allí".

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han movilizado recursos humanos y técnicos para apoyar a los familiares y a las víctimas