El alcalde de Sevilla encabeza el comité de emergencia convocado con motivo del accidente de trenes en Urda. Ayuntamiento de Sevilla

José Luis Sanz, sobre el accidente de tren en Urda: "Por desgracia, sospechamos que habrá víctimas sevillanas"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha comparecido ante los medios de comunicación con motivo del siniestro entre dos trenes que cubrían la ruta Madrid-Andalucía y cuyo destino era la ciudad de Sevilla. En este sentido ha afirmado que "desgraciadamente" sospechan que "habrá víctimas sevillanas".

"Nos hemos puesto en contacto con la Junta para poner a su disposición todos los medios que pudieran hacer falta, aunque la comunidad de Castilla-La Mancha no ha solicitado ni bomberos, ni policías, ni protección civil de momento", ha afirmado.

Igualmente, ha insistido en que, pese a que aún no se haya solicitado ayuda, la ciudad de Sevilla y sus medios están disponibles y a disposición de la Junta.

Asimismo, ha señalado que "la Junta ya ha establecido en Santa Justa una especie de hospital de campaña para ofrecer apoyo psicológico a los familiares de las víctimas".

En la misma línea, el primer edil sevillano ha anunciado que el propio Ayuntamiento también ha levantado una carpa en el entorno de la estación de trenes "con 4 psicólogos" para ofrecer apoyo emocional y para facilitar a familiares que tengan que esperar noticias una estancia en la ciudad.

Ha anunciado que se decretarán 3 días de luto y que, por tanto, se suspende la agenda municipal. "Solo se mantendrá el Pleno del viernes para el sorteo de las mesas electorales".

Respecto a las víctimas mortales de Sevilla, Sanz ha indicado que, "desgraciadamente, las habrá" pero que, hasta el momento, no se tienen noticias. Igualmente, ha insistido en que, en el momento que se tengan noticias, lo primero será informar a las familias.

Finalmente, el alcalde sevillano ha indicado que el Aeropuerto les ha informado de que "no hay vuelos disponibles Sevilla-Madrid/Madrid-Sevilla", pero que se reforzarán los trayectos tanto de Iberia como de Air Europa, las dos aerolíneas que operan el trayecto.

Hasta el momento, se han contabilizado 50 fallecidos y más de 179 heridos en el accidente entre los trenes que cubrían el trayecto entre Madrid y Andalucía.