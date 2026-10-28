Un guardia civil de 31 años, la primera víctima mortal de Sevilla confirmada en el accidente de trenes de Urda

Un Guardia Civil de 31 años es la primera víctima mortal sevillana confirmada en el accidente de trenes de Urda.

Se trata del agente José Manuel Chacón, que pertenecía a la Unidad Técnica de Policía Judicial, en Madrid, y se desplazaba a la capital andaluza.

La Guardia Civil lo ha confirmado este miércoles siendo este agente uno de los dos sevillanos desaparecidos en el grave accidente ferroviario ocurrido entre Mora y Urda, en la provincia de Toledo.

A través de un mensaje en la red social X, la Benemérita ha trasladado un "sentido pésame a familiares, amigos y compañeros de José Manuel, guardia civil fallecido hoy en el accidente de trenes en Urda, Toledo".

A las 15,00 horas, la madre había comunicado en la estación de Sevilla-Santa Justa que su hijo había sido "localizado", momentos antes de recibir en el interior de la sala de atención la noticia.

En la estación, compañeros de José Manuel han mostrado su preocupación y han acompañado a sus familiares en los momentos más duros.